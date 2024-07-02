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南市女力崛起...購屋女多於男 40歲為主力客群

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南房市示意圖／記者游智文攝影
台南房市示意圖／記者游智文攝影

台南市房市持續上揚，地政局統計近5年建物買賣交易量，發現男女購屋的比例平均約為1：1.04，且近年來每年皆為女性比例高於男性，顯示女性在經濟實力和自主決策能力上的顯著提升，也反映出購置房產時的性別平衡趨勢。

地政局指出，隨著社會經濟環境的變遷，加上政府推動的性別平等政策，使得女性在房地產市場中的角色愈加重要，女性在購屋決策中所占比例上升，不僅體現經濟自主性的提升，也顯示對台南市房地產的投資意向與信心，市府將持續關注市場的發展及推動性別平等，確保不動產市場的公平性、包容性及穩定性。

另，分析購屋年齡層，30至40歲的壯年族群是建物買賣市場的主要購屋主力，占比34.82%，其次是40至50歲的中年族群25.32%，顯示已進入職場且具有穩定收入或資產的民眾，對於置產或投資的積極性。

20至30歲年輕族群占比為17.39%，也展現年輕人購屋實力，購買力的逐步增強將是不動產市場發展的重要動力。地政局表示，將嚴查不動產投機炒作，給年輕人一個健全的不動產交易市場。

地政局長陳淑美指出，台南市從2020年至2023年，每年的建物買賣交易量均維持在2萬3000棟以上，且在2023年第4季來到近五年的最高峰，達8300棟。新屋（第一次移轉）的市場比例也呈現出明顯增長趨勢，過去3年，新屋交易量在總體市場中的比例逐步提升，特別是在2021年第2、3季、2022第3季和2023年第4季，新屋占比皆超過40%，顯示近5年隨著南市房地產市場穩定發展，預售屋買氣熱絡，且建商持續穩定推案，挹注交易動能。

台南市從2020年至2023年，每年的建物買賣交易量均維持在2萬3000棟以上，且在2023年第4季來到近五年的最高峰，達8300棟。圖／南市地政局提供
台南市從2020年至2023年，每年的建物買賣交易量均維持在2萬3000棟以上，且在2023年第4季來到近五年的最高峰，達8300棟。圖／南市地政局提供
台南市地政局統計近5年建物買賣交易量，發現近年來每年皆為女性比例高於男性。圖／南市地政局提供
台南市地政局統計近5年建物買賣交易量，發現近年來每年皆為女性比例高於男性。圖／南市地政局提供
台南市地政局統計近5年建物買賣交易量，發現男女購屋的比例平均約為1：1.04。圖／南市地政局提供
台南市地政局統計近5年建物買賣交易量，發現男女購屋的比例平均約為1：1.04。圖／南市地政局提供
台南市地政局分析購屋年齡層，30至40歲的壯年族群是建物買賣市場的主要購屋主力，占比34.82%。圖／南市地政局提供
台南市地政局分析購屋年齡層，30至40歲的壯年族群是建物買賣市場的主要購屋主力，占比34.82%。圖／南市地政局提供

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