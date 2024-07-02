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宏璟、鼎固合作台中14期最大基地開發案 建照到手

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

14期重劃區近5千坪最大基地開發案建照到手。日月光（3711）控股大股東擁有的宏璟（2527）與鼎固-KY（2923）共同持有位在北屯區洲際段247地號的大案，日前取得建照，該案基地面積約4,988坪，是目前14期土地面積最大的開發案。宏璟建設指出，該案目前還在細部調整中，具體總銷、推案時程未定，但有可能會採先建後售模式。

宏璟建設與鼎固-KY在2021年分別斥資16.58億元，買下台中北屯區洲際段土地，據台中市都發局資料顯示，該案規劃興建地上26層、地下3層，2幢3棟，共366戶之鋼筋混凝土造大樓，總樓地板面積約2.37萬坪，基地面積約4,988坪。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，台中14期不僅腹地廣大，又擁74號快速道路加持，同時緊鄰市區生活圈，據實價登錄，14期新案最高已達每坪七字頭，目前坐七望八，吸引不少建商插旗，加上有巨蛋、洲際百貨加持的洲際段，未來待重大機能、建設等陸續到位後，區域價格值得期待。

宏璟建設指出，除了台中14期「北屯洲際段」案外，公司在手土地庫存還有約4筆，包括「土城員和段」、「板橋埔墘段及中和光復段」、「竹北蓮華段」、台中七期「西屯區惠國段」，未來動能無虞。

宏璟建設表示，今年將以開發竹北合建案、台中洲際段住宅為主，而台商回流、產業擴廠下，近年商用不動產交易活絡，「高雄K13廠辦大樓」、中壢「第二園區智慧型廠辦大樓案」完工，兩大案均為封測廠，可望成為今年業績主要貢獻來源。

展望今年，宏璟建設指出，今年市場回歸供需基本面，在新青安政策加持下，購屋的剛性需求仍相對穩固，買氣以低總價、小坪數產品為主流。

另一方面，房價與建築成本攸關，土地成本取得日益增高、工資及原物料等建築成本不斷上漲，而明年即將開徵的碳費可能增加鋼筋及水泥的成本，因此成本上升反應至預售屋及新成屋的售價提高，加上國內利率仍在低檔、全球經濟復甦及美國有望降息等原因，預期今年國內房市將呈「價量俱穩」或「量穩價緩漲」格局。

整體而言，宏璟建設認為，房地產本身因具有保值性，與其他金融商品相比，是風險相對較低的標的，購置不動產是一個相對穩健的選擇，長期而言，房地產市場的的展望可持審慎樂觀的態度。

房地產

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