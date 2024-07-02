潮流文化祭將登場！搶先體驗預購 送MSI微星 x DAMUR 潮流贈禮

台灣潮流圈年度盛事「2024 GQ STYLE FEST 潮流文化祭」即將於7月6日在台北花博爭豔館登場，現場集結時尚、街頭、亞洲跨國交流的潮流集散地。MSI 微星（2377）結合 #DAMUR 旅德服裝設計師黃世舜合作，延續2024臺北時裝週永續環保議題，將「PRO MP161 E2U隨身螢幕」搶先於會場曝光，同時結合聯名潮流T-Shirt與創意包材設計於本次活動攤位中。

MSI微星 和 #DAMUR合作推出創新解決方案，將科技與時尚無縫交融，同時減少對環境的影響。合作不僅限於創造產品，也創造綠色的未來。此次合作的創意特點是創造藝術紙盒包裝。使用者可以沿著預先標記的線輕鬆切割組裝，形成桌上型大象收納盒，不僅可愛而且實用。MSI攤位現場更把螢幕包材與大象放大設計，近距離讓您感受滿滿創意。同時現場與造型裝置拍照完成指定任務，還可獲得「獨家限量MSI x DAMUR潮流貼紙與愛心美味雞蛋糕」。

凡於現場體驗「PRO MP161 E2U隨身螢幕」並加入「微星官方LINE好友」完成指定任務，即可獲得「Lucky鑰匙圈+潮流貼紙」。現場搶先預購定價NT$4,990隨身螢幕，還可搶先獲得價值NT$3,580「MSI x DAMUR潮流紀念T-Shirt」，活動網址：https://msi.gm/msixdamur

有別一般舊衣回收，重視永續議題的服裝潮流品牌 #DAMUR，將從柏林飛回臺灣一舉參加「2024 GQ STYLE FEST 潮流文化祭」，MSI攤位現場將結合設計師精選單品，提供潮男潮女一窺選購。穿上#DAMUR，探索無限可能。讓每一天都充滿自由、冒險與想像力。 PRO MP161 E2U潮流文化祭，搶先體驗預購 送MSI x DAMUR潮流贈禮。微星／提供

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