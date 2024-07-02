快訊

剛清完又坍！蘇花公路土石渲洩畫面曝光 延至明下午搶通

雨彈升級！新北市雷雨續炸1小時 16縣市豪大雨特報下到晚上

被控性侵未成年少女！黃子佼出庭日神隱律師代請假 檢擇日再傳

M型化發展 賓士上半年銷售破萬台創新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

2024 年上半年台灣車市趨緩，整體乘用車市場掛牌量以 199,613 台，微幅下降約 1%；豪華小客車市場則以 59,730 台的掛牌數量，微幅衰退約2%。在整體市場成長趨緩的狀態下，台灣賓士以破萬台銷售達成雙位數年增率，整體品牌掛牌數成長突破 5% 逆勢成長。

台灣賓士的新車銷售又以休旅車型挹注最多 (+27%) ，其次整體電動車則成長 20 %。台灣賓士對 2024 全年度銷售成績持樂觀預期，可望保持銷售成長動能，預計將超越去年。

GLC 家族領軍休旅車型 銷售持續強勁

Mercedes-Benz SUV 休旅車系持續為品牌銷售主力，整體 SUV 家族掛牌佔比超過60%，其中以運動跑旅 GLC Coupe 以超過 200% 的成長幅度最為亮眼，而 GLC SUV 運動休旅更有超越 2,000 台的掛牌數，在大型豪華休旅GLE及GLS級距的年增率亦突破60%，而都會休旅 GLA 也有 17% 的成長。

隨著今年初台灣賓士持續引進多款全新電動車，並將旗下現有電動車配備全面升級，Mercedes-Benz 在主力車型 EQE SUV 豪華純電休旅的帶動下，純電車型銷量亦斬穫 20% 的成長；隨著299 萬元起的 EQE 300 SUV下半年即將到港，也預計將進一步推動純電車型成長達到雙位數銷售佔比。

台灣賓士表示，高階豪華車型表現亮眼，佔整體掛牌數達 15%，不僅整體表現亮眼，台灣賓士以突破 2,000 台佔品牌整體掛牌數達 15%。六月初才在台引進全台首款千萬等級純電豪華旗艦休旅 Mercedes-Maybach EQS 680 SUV；在六月下旬推出 Mercedes-AMG GLC 43 休旅及跑旅雙車型，滿足市場對性能休旅需求；隨著下半年將迎來 G-Class 改款及 G-Class 首款純電車型，勢必持續引領豪華車市場，再創銷售高峰。

賓士 車市

延伸閱讀

「國家認知作戰」賓士男撞總統府 20萬交保！還限制出境出海

TOYOTA榮獲車訊風雲獎肯定 YARiS CROSS勇奪最佳國產小型SUV、CROWN勇奪最佳進口大型車

賓士男衝撞總統府否認蓄意稱「一時緊張」…老婆說他精神不穩

影／他開賓士撞總統府...向媒體喊「我老婆是共諜」 還不理律師

相關新聞

南市女力崛起...購屋女多於男 40歲為主力客群

台南市房市持續上揚，地政局統計近5年建物買賣交易量，發現男女購屋的比例平均約為1：1.04，且近年來每年皆為女性比例高於...

公平會應嚴格把關Uber Eats併購foodpanda案 以維護大眾權益

市場謠傳多時的Uber Eats併購foodpanda案於5月14日正式浮上檯面，消息一出，引發市場譁然。根據市場預估，兩大外送平台合計占餐飲外送平台市場達八成市占率，合併後取得市場獨占地位，不僅將形

運價漲不停！陽明宣布8月1日起遠東北美線GRI再加2000美元

貨櫃輪運價漲不停，陽明海運（2609）已經向客戶宣布8月1日起加收綜合費率附加費（GRI），而且加收的金額不斷攀升，比上...

安特羅腸病毒71型疫苗三期臨床解盲達標 保護力99.21%

安特羅（6564）2日宣布，安特羅腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）第三期臨床試驗療效解盲順利達標，保護力數據高達99.12%，...

戴德梁行顏炳立：買氣熱「就是錢在作祟」 今年房市就是一場賭局

戴德梁行董事總經理顏炳立2日在第3季商用不動產市場季報記者會中分析，今年第3季就是資金行情、 通膨題材，房市沒有「雞犬升...

房市已成賭場 顏炳立：小白成韭菜 上演追夢悲歌

戴德梁行董事總經理顏炳立表示，現在的房市已經變成一個賭的市場，房市被炒到雞狗跳，建商用通膨、缺工、資金多等理由，拉抬房價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。