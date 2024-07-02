M型化發展 賓士上半年銷售破萬台創新高

2024 年上半年台灣車市趨緩，整體乘用車市場掛牌量以 199,613 台，微幅下降約 1%；豪華小客車市場則以 59,730 台的掛牌數量，微幅衰退約2%。在整體市場成長趨緩的狀態下，台灣賓士以破萬台銷售達成雙位數年增率，整體品牌掛牌數成長突破 5% 逆勢成長。

台灣賓士的新車銷售又以休旅車型挹注最多 (+27%) ，其次整體電動車則成長 20 %。台灣賓士對 2024 全年度銷售成績持樂觀預期，可望保持銷售成長動能，預計將超越去年。

GLC 家族領軍休旅車型 銷售持續強勁

Mercedes-Benz SUV 休旅車系持續為品牌銷售主力，整體 SUV 家族掛牌佔比超過60%，其中以運動跑旅 GLC Coupe 以超過 200% 的成長幅度最為亮眼，而 GLC SUV 運動休旅更有超越 2,000 台的掛牌數，在大型豪華休旅GLE及GLS級距的年增率亦突破60%，而都會休旅 GLA 也有 17% 的成長。

隨著今年初台灣賓士持續引進多款全新電動車，並將旗下現有電動車配備全面升級，Mercedes-Benz 在主力車型 EQE SUV 豪華純電休旅的帶動下，純電車型銷量亦斬穫 20% 的成長；隨著299 萬元起的 EQE 300 SUV下半年即將到港，也預計將進一步推動純電車型成長達到雙位數銷售佔比。

台灣賓士表示，高階豪華車型表現亮眼，佔整體掛牌數達 15%，不僅整體表現亮眼，台灣賓士以突破 2,000 台佔品牌整體掛牌數達 15%。六月初才在台引進全台首款千萬等級純電豪華旗艦休旅 Mercedes-Maybach EQS 680 SUV；在六月下旬推出 Mercedes-AMG GLC 43 休旅及跑旅雙車型，滿足市場對性能休旅需求；隨著下半年將迎來 G-Class 改款及 G-Class 首款純電車型，勢必持續引領豪華車市場，再創銷售高峰。

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