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橘焱胡同新年度積極展店擴大布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

橘焱胡同（2761）預計2024年淨增加店數逾10間，將積極進駐各指標百貨商場，並於一個百貨商場中同時進駐好幾個品牌，以發揮綜效及增加集團競爭力。

橘焱胡同致力開發不同風格的美食與品牌，旗下品牌共13個品牌，包含日式精緻燒肉的「胡同燒肉」及「胡同裏燒肉」、日式雞肉串燒「台北鳥喜」、台灣牛肉麵「胡董牛麵所」、日式蝦味拉麵「一幻拉麵」、日本和牛燒肉專賣「一牛楽」、日本鰻魚飯專賣店「うなぎ四代目菊かわ」、手打炭燒和牛漢堡排「焱の挽肉」、連鎖燒肉丼品牌「開丼燒肉VS丼飯」、平價鐵板料理「唬唬鐵板廚房」、天婦羅專門店「天婦羅 杉村」、「星胡同」以及即將開幕的「BHC韓式炸雞」；截至2024年六月底，全球門店數合計共47家，其中台灣地區40間，海外地區有7間。

展店方面，截自今年六月底，橘焱胡同已新開7家門店，分別為胡同燒肉、星胡同、天婦羅 杉村、開丼及唬唬，其中5家門店皆於6月開幕，透過增加市占率搶攻暑假商機。

除原餐飲營收外，零售業務也持續發展，過往零售業務之商品主要為精修手切肉品及聯名商品，於2023年下半年起也積極開發自有品牌之產品，如：胡同元氣燒肉起士捲及胡同燒肉粽等；透過增加商品及增加通路之方式擴大零售業務之營收。

展望後市，橘焱胡同為營運穩定成長，於2023年下半年至2024年上半年增加汰弱留強力道，關閉4間門店，強化企業體質；同步，持續以多品牌策略發展台灣餐飲市場，預計2024年淨增加店數逾10間，將積極進駐各指標百貨商場，並於一個百貨商場中同時進駐好幾個品牌，以發揮綜效及增加集團競爭力；此外，亦透過數位工具進行主動式行銷及強化會員經營，增加集團營運表現。

橘焱胡同2024年1-5月合併營收為新台幣4.58億元、年增21.79%，主係受惠台灣餐飲內需強及併購開丼效益。

零售業 餐飲

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