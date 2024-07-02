橘焱胡同新年度積極展店擴大布局
橘焱胡同（2761）預計2024年淨增加店數逾10間，將積極進駐各指標百貨商場，並於一個百貨商場中同時進駐好幾個品牌，以發揮綜效及增加集團競爭力。
橘焱胡同致力開發不同風格的美食與品牌，旗下品牌共13個品牌，包含日式精緻燒肉的「胡同燒肉」及「胡同裏燒肉」、日式雞肉串燒「台北鳥喜」、台灣牛肉麵「胡董牛麵所」、日式蝦味拉麵「一幻拉麵」、日本和牛燒肉專賣「一牛楽」、日本鰻魚飯專賣店「うなぎ四代目菊かわ」、手打炭燒和牛漢堡排「焱の挽肉」、連鎖燒肉丼品牌「開丼燒肉VS丼飯」、平價鐵板料理「唬唬鐵板廚房」、天婦羅專門店「天婦羅 杉村」、「星胡同」以及即將開幕的「BHC韓式炸雞」；截至2024年六月底，全球門店數合計共47家，其中台灣地區40間，海外地區有7間。
展店方面，截自今年六月底，橘焱胡同已新開7家門店，分別為胡同燒肉、星胡同、天婦羅 杉村、開丼及唬唬，其中5家門店皆於6月開幕，透過增加市占率搶攻暑假商機。
除原餐飲營收外，零售業務也持續發展，過往零售業務之商品主要為精修手切肉品及聯名商品，於2023年下半年起也積極開發自有品牌之產品，如：胡同元氣燒肉起士捲及胡同燒肉粽等；透過增加商品及增加通路之方式擴大零售業務之營收。
展望後市，橘焱胡同為營運穩定成長，於2023年下半年至2024年上半年增加汰弱留強力道，關閉4間門店，強化企業體質；同步，持續以多品牌策略發展台灣餐飲市場，預計2024年淨增加店數逾10間，將積極進駐各指標百貨商場，並於一個百貨商場中同時進駐好幾個品牌，以發揮綜效及增加集團競爭力；此外，亦透過數位工具進行主動式行銷及強化會員經營，增加集團營運表現。
橘焱胡同2024年1-5月合併營收為新台幣4.58億元、年增21.79%，主係受惠台灣餐飲內需強及併購開丼效益。
▪ 遠雄一口氣出售桃園、彰化四筆土地 原因曝光
▪ 南市女力崛起...購屋女多於男 40歲為主力客群
▪ 房市已成賭場 顏炳立：小白成韭菜 上演追夢悲歌
▪ 戴德梁行顏炳立：買氣熱「就是錢在作祟」 今年房市就是一場賭局
▪ 社宅只會拖累周遭房價？看看日本如何利用社宅做地方創生
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言