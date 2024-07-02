2024台中藝術博覽會 7月19日將於日月千禧酒店盛大開展

「ART TAICHUNG 2024台中藝術博覽會」將於7月19日至7月21日在台中日月千禧酒店盛大開展。本屆藝博會匯集了80個展間，集結67家台灣畫廊、9家海外畫廊，以及4個特展展位(3個青年藝術獎項和1個企業收藏特展)，預示著一場充滿創意與靈感的藝術盛宴即將揭幕。

今年台中藝博迎來八大精彩亮點：專刊數位化、自主研發線上展廳、獨立服務平台與展會動線、企業收藏特展、館際聯盟合作、三大青年獎項、展覽期間藝術講座以及客戶服務與貴賓服務的全面升級。

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢指出，今年台中藝術博覽會迎來了19家首次參展的畫廊，其中包括5家來自海外的畫廊。在全球疫情、地緣政治風險、供應鏈重組、晶片製造，以及通膨壓力下，國際藝術市場經歷諸多變數。

然而，AI技術的快速發展，為全球經濟帶來新的動能，從創新藝術作品到智慧城市建設，AI的應用正深刻影響著世界。19家首次參展的畫廊，不僅象徵著台中藝術重鎮的強勁消費力，更為台中藝博注入新的活力與創意。

在疫後時代，許多年輕藏家已習慣透過數位設備預覽作品，台中藝博不僅將專刊電子化，同時研發了自主線上展廳平台，提供參展的展商預售服務。這一創新服務滿足展商與新興藏家的需求，同時也藉由減少印刷來符合永續發展的理念，助力節能減碳。

在貴賓服務的角度上，2024台中藝博為了提供更獨立完整的服務，將大會服務台移至五樓，更好地服務每一位參觀者和貴賓。

台中藝博特別邀請在地標誌性企業，舉辦「天際線Above the Sky︱企業收藏特展」。企業收藏特展合作夥伴，包括龍寶建設臻品藝術中心、陸府建設陸府生活美學教育基金會、豐邑建設豐藝館。

台中藝博希望透過企業的藝術珍藏，向大眾展示企業對藝術的熱愛與背後的故事。從抽象到現代，從傳統到前衛，這個特展展現了藝術的多樣性，引領觀眾深入探索企業對藝術的獨特觀點與品味，彰顯藝術與商業的和諧共生。

陳菁螢表示，2024台中藝術博覽會著重於藝術生活與城市光景的結合，持續與中部美術館舍結合館際聯盟，並和6家藝文場館加入展訊相互宣傳的行列，包括國立台灣美術館、國立新竹生活美術館、台中市立大墩文化中心、彰化縣立美術館、亞洲大學現代美術館以及順天藝術中心。

對於台中藝博而言，城市與藝術的結合不僅是展示藝術作品，更是一種將藝術融入日常生活的理念。

今年舉辦的兩場講座，一場關於台灣90年代以後的企業收藏，將由龍寶建設董事長張麗莉與談，不僅是回顧歷史，更是探討企業如何透過藝術收藏來反映其價值觀和社會責任。

另一場則是美術館的城市想像，這場講座將探討美術館如何透過展覽和教育活動，來塑造和反映城市的身份，以及如何促進公眾對城市未來的想像。

陳菁螢表示，台中藝術博覽會一直致力於促進青年藝術家的成長和接軌市場，與青年藝術獎項的合作也因此成為每年的亮點。

今年與台中藝博與台中市大墩文化中心展出的「藝術新聲」、新竹生活美學館主辦的「璞玉發光」、由畫廊協會會員(畫廊經營者)組成評審團隊，擔任國立臺灣藝術大學藝術學院畢業展評審所選出的「臺藝新人獎」攜手合作，為優秀的年輕藝術家提供了展示作品的舞台。

陳菁螢說，通過與這些獎項的合作，台中藝博為青年藝術家提供了更多實際銷售的機會和經驗，也讓他們能夠直接接觸藝術市場的運作機制。

從台灣本土的畫廊到海外展商，從前輩藝術家到新銳藝術家，他們以自己的創作語言，展示著生活的多元面貌和人性的深度。