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三陽SYM機車 六月市占率逼近四成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

六月機車掛牌數字出籠，三陽機車銷售再度告捷，已接近四成的市占率拔得頭籌。6月單月戰報三陽23,356 ( 39.3% ) 、光陽 16,449 ( 27.7% ) 、 山葉 8,949 ( 15.0% ) >、gogoro 5,747 (9.7%) ，總市場 59,485。

今年前六月累計為三陽142,334 ( 40.9% )、 光陽 96,093 ( 27.6% ) 、 山葉 54,905 ( 15.8% ) 、 gogoro 22,967 (6.6%) ，總市場 347,582。

三陽公司表示，6月總市場數量較5月減少10,206台，領牌數來到59,485台，主因為本月領牌天數較5月減少4天，造成整體市場銷售台數降低。

三陽運動車款DRG二代上市熱銷，6月銷售達3,109台，水冷機種JET SL+也持續熱銷，6月仍高達3,398台的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數5,064台；再加上國民車系的WOO、活力、全新迪爵、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的MMBCU銷售穩定，讓三陽6月市占達到39.3%，保持銷售冠軍。

7月正逢暑期購車季，三陽多款當紅機種加碼購車金優惠3,000元，女性車款CLBCU和Fiddle LT購車享最高補助11,300元，並搭配分期24期0利率(現金與分期同價)，讓消費者在暑期輕鬆購買好車，自信開心出遊。

三陽 六月

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