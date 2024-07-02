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房市已成賭場 顏炳立：小白成韭菜 上演追夢悲歌

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
顏炳立。記者游智文／攝影
顏炳立。記者游智文／攝影

戴德梁行董事總經理顏炳立表示，現在的房市已經變成一個賭的市場，房市被炒到雞狗跳，建商用通膨、缺工、資金多等理由，拉抬房價，再以總價掩護單價方式，逼著買方下手搶手，小白成了韭菜，上演追夢的悲歌。

他表示，新青安幫房價寫歷史，但也可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。現在的房市呈現「溫水煮青蛙」，何時會被煮熟，他無法預測，但世界上再強的經濟體都有過房市泡沫化的經歷。

戴德梁行2日舉行下半年房市展望發布會，顏炳立表示，這一波房市熱就是資金在推動，再加上新青安點火，因此出現成屋、預售市場皆熱情況，不過市場也不是全部都好，大坪數、豪宅依舊冷清，房市呈現低總價「一個人的武林」。

他表示，雖然市場沒有雞犬升天，但是卻炒到「雞飛狗跳」，為了買房有人搭帳篷，有人三更夜就去排隊，幾乎到了像買口罩、打疫苗一樣，這實在是很誇張。

顏炳立表示，會出現這種情況，原因就在於現在房市根本是個賭局，現在房價已經在高檔，建商大老心知肚明極必反，因此壓低總價，利用低首付製造買氣，而年輕人心想投個50萬元，幾年後賣掉就可賺到二三百萬，為什麼不賭？

「但房市熱到最高點，就是結束的時候了」， 顏炳立表示，低首付是包著糖衣的毒藥，小宅能熱市，也會毀市，過去一年房市看回不回，讓年輕人對房市未來過度樂觀，而政府為圓青年購屋夢，利用低利率補貼，則引來房市亂象失控。

顏炳立表示，他以為央行第二季理監事會會升息，但央行並沒有做，現在追逐房市獲利已成全民運動，房市熱絡程度，已超越擦鞋童理論，如果政策不改，預料會一直熱到年底。

房價 房市 顏炳立

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