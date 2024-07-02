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台灣雅風展勢不輸日本！小品盆栽雅風展在竹北隆重登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
本屆雅風展，每一件展品都是會員們以心靈和技藝精心創作的藝術品。中華小品盆景協會提供
本屆雅風展，每一件展品都是會員們以心靈和技藝精心創作的藝術品。中華小品盆景協會提供

台灣雅風展勢不輸日本！由中華小品盆景協會主辦的第七屆第二次「小品盆栽雅風展」，在竹北中崙里集會所隆重登場。展覽主委彭冠今表示，今年的雅風展在推動盆栽文化國際化、網路化和年輕化方面，做出了許多努力。

今年的展覽規模空前，共展出130件精美的盆景作品，再次打破歷屆紀錄，展場氣氛熱鬧非凡，完美呈現藝術與生活交融的獨特魅力。

在竹北市政府的大力支持下，眾多民意代表也參與這場文化盛事，並熱情邀請市民前來欣賞精緻的「綠色寵物」。

這次展覽不僅提供了一次文化薰陶的機會，也能為繁忙的都市生活注入一股清新之風，讓人們在壓力中得到片刻放鬆。中華小品盆景協會選擇在竹北市舉辦展覽，也讓市民得以近距離欣賞這些精緻的盆景作品，感受別樣的文化氣息。

中華小品盆景協會會長江瑞湧表示，本屆雅風展是一場藝術與創新的饗宴，每一件展品都是會員們以心靈和技藝精心創作的藝術品，展現出創新的思維和獨特的見解，希望這場展覽能讓觀眾感受到作品散發的無窮魅力，並從中獲得啟發和享受。

彭冠今特別強調，這次展覽不僅僅是一個展示盆栽藝術的平台，更是一個促進文化交流和提升社會藝術素養的契機。他說：「我們希望通過這次展覽，讓更多人了解小品盆景的藝術價值，並體會其背後對大自然的敬愛和珍視。同時，我們也期待通過這次展覽，推動台灣盆栽產業的發展，讓盆栽藝術深入人心。」

彭冠今進一步指出，今年的雅風展在推動盆栽文化國際化、網路化和年輕化方面，做出了許多努力。協會積極與國際盆栽組織交流，邀請多位國際知名的盆栽藝術家前來參展，為展覽注入了國際元素。

同時，展覽也利用網路平台進行直播，讓無法親臨現場的觀眾，也能通過線上渠道欣賞到這些美輪美奐的盆栽作品，打破了地域的限制。

此外，為了吸引年輕一代對盆栽藝術的興趣，協會還舉辦一系列的互動活動，包括盆栽DIY工作坊、盆栽藝術講座等。這些活動不僅讓年輕人有機會親手製作自己的盆栽，還能夠從中學習到盆栽的基本知識和技巧，進一步拉近了他們與這項傳統藝術的距離。

整體來說，本屆小品盆栽雅風展不僅是一場藝術的饗宴，更是一個推動盆栽文化國際化、網路化和年輕化的重要平台。

中華小品盆景協會希望通過這次展覽，讓更多人了解並喜愛上盆栽藝術，從而推動台灣盆栽文化的發展，為觀眾帶來全新的盆栽視界。這次展覽將持續到7月2日，誠邀所有對盆栽藝術感興趣的人士前來參觀，共同感受這場藝術盛會的無窮魅力。

第七屆第二次「小品盆栽雅風展」展覽主委彭冠今與金牌獲獎者合影。中華小品盆景協會提供
第七屆第二次「小品盆栽雅風展」展覽主委彭冠今與金牌獲獎者合影。中華小品盆景協會提供
今年的展覽規模空前，共展出130件精美的盆景作品。中華小品盆景協會提供
今年的展覽規模空前，共展出130件精美的盆景作品。中華小品盆景協會提供

寵物 日本 藝術家

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