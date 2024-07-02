台灣主權AI獲和碩欣興等企業力挺 臺大陳彥廷揭3原因

問AI什麼叫「價格很盤？」「早餐店哪樣食物吃了容易拉肚子？」什麼樣的大語言模型（LLM）能正確回答如此台灣味的資訊？被媒體譽為「AI造浪者」的臺大資工博士候選人陳彥廷說，這是主權AI的構想。

由長春集團、和碩聯合科技、長庚醫院、欣興電子、科技報橘聯合發起的台灣主權AI專案：繁體中文專家模型開源專案 TAiwan Mixture of Experts（後簡稱 Project TAME ）」在今年初成軍，半年時間已完成上線，7月1日起供企業下載使用（https://github.com/MiuLab/Taiwan-LLM），這是基於Open Source 開放原始碼的形式，讓各產業企業有一個 Hub 中心可以進行資料合作，目前在法律、化工、工廠製造、醫療等領域都已有專家資料。

該模型透過輝達Taipei -1算力中心支持，並獲台大資工系、台大資管系及律果科技合作，共計有31位工程師投入，使用5000億符元（Token）資料作訓練，其中近2000億符元為繁中資料，歷時35萬GPU（AI晶片）小時預訓練，打造出70B與8B的大語言模型。

台灣已有政府及企業進行LLM訓練，但因繁中資料量不足，一直被批評回答仍不夠準確，現在又有企業抱團打造AI，為何產業還需要開發一個專家模型？

林彥廷表示，會有主權AI的發想，期望台灣有在地化語言模型，是因為其他LLM不會講出「穩定」的繁體中文答案。據了解，現行國際開源LLM在加上台灣語料訓練後，也能回答台灣相關問題，但精準度不穩定，且不時會以英文回答，必須不斷提醒請繁體中文回覆才能做到。

其次，台灣欠缺與國外匹敵的AI模型，可能讓文化或意識形態等任何觀點集中在美國AI公司手中，第三理由是希望把台灣文化放入模型中，讓AI瞭解更多在地化細節，才不會問AI要去哪裡玩？總是獲得推薦觀光名勝景點。

而為訓練如此在地的大語言模型，資料的數量必須充沛，為此團隊找到近500B符元（Token），包含100B的教科書文本、30B網路資料、20B社群媒體資訊、20B新聞、3B法律文件、3B基礎知識、1B書籍及300B英文資訊，這些資料來自醫療、媒體、石化、製造業各領域。

而訓練70B及8B的台版大語言模型，必須先訓練模型底層，林彥廷分三階段進行，「第一階段是讓AI飽讀詩書」，第二階段是投其所好，類似考前不斷做模擬考題，第三則是收集台灣人評價，去做答案偏好微調，而最困難的，除收集本土資料外，還需要專家協助確認驗證資料好壞與真偽。

這個模型是基於Llama-3的70B與8B模型加以訓練，訓練跟推論框架則來自NVIDIA，APMIC （亞太智能機器）創辦人暨執行長吳柏翰表示，打造一個台版主權AI的理由是，讓企業建立地端繁中AI模型時，可以降低前期導入成本，加速企業AI數位化，且「內化」效率大為提升。

「企業買一台1600萬元的DGX H100內有八張顯示卡的機器，3小時就可以微調完。」吳柏翰表示，所有的語言模型競爭字都來自於資料量。APMIC （亞太智能機器）是一家提供企業將開源大語言模型「內化」工具庫的新創，透過Project TAME上線，他們將拓展企業LLM私有化商機。

商品推薦