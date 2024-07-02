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桃園房屋標準價格今年調升30% 近10年升100%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市房屋標準價格今年調漲30%，圖為機捷青埔特定區周邊大樓。記者鄭國樑／攝影
桃園市房屋標準價格今年調漲30%，圖為機捷青埔特定區周邊大樓。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府地方稅務局表示，5月底召開不動產評價委員會，決議重行評定房屋標準價格漲幅30%，7月1日為施行基準日，這一天以後拿到使用執照的建案（新、增、改建房屋）才適用，綜合往年推案量估計有1.8萬戶，增加約3千萬元稅收，與土增稅百億元的歲收比較，增加的比率低。

地方稅務局說明，房屋標準價格依據房屋稅條例第11條規定，每3年重行評定1次，這次調升30%後對應2015年6月30日調升60%、2021年10%，累計標準單價增幅為100%，不及雙北超過140%，22縣市排序第8，2015年6月當年排序第16年，和新竹縣市、苗栗相當。

房屋標準價漲幅各縣市不一，不過都按標準單價評定表調整，當中包含內政部營造公程物價指數，至112年已經調漲142%，桃園市漲幅在各縣市後段班，2015年因為民意調漲聲量高又多年未調整，該年度因此漲60%，至今年累計漲幅達100%，稅務局表示看似相當高，但對所有權人負擔不重，估計稅收增加約3千萬元，在土增等相關稅收占比低。

不動產評價委員會同時調整桃園市522條街路地段率，其中調升502條，調降20條，重評後地段率不分新舊屋一體適用，對照桃市上萬條街路，影響幅度不大。

稅務局指出，為合理反映房屋建造成本，參酌營造工程物價總指數與考量民眾納稅賦負擔，除了標準單價調升30%，又地段率是按房屋所處街道村里的商業、交通情形，及房屋供求概況，比較不同地段實價登錄價格減除土地價格，訂定標準，主要用意在於反映房屋所處街道繁榮程度，符合租稅公平，重評後的地段率適用對象包含6月30日以前舊有房屋，最新地段率可連結至稅務局「官網\網路櫃臺\查詢\房屋街道等級調整率」查詢。

地方稅務局今年在議會定期大會工作報告時就指出，2023年8大稅收除了土地增值稅，其他7大稅收都達標或超標。土地增值稅實徵淨額84億6145萬元，與預算數130億元比較，短徵45億3855萬元，達成率65.09%，減收主因為大面積移轉案件挹注稅額不如預期，加上房地合一稅2.0、實價登錄2.0版實施及央行數度升息、選擇性信用管制等打炒房政策影響，土地交易量、價都與2021年155億元和前後一年上百億元增值稅收比起來差距大。

實價登錄 房地合一稅

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