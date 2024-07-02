高雄搶地轉向老飯店？ 華威影城2.8億買駁二文賓飯店

最新實價揭露，高雄鹽埕區大勇路老字號飯店「文賓大飯店」，今年3月以總價2.88億元售出，資料顯示，買家是曾進駐台北天母新光及台中廣三SOGO的「華威影城有限公司」。

實價顯示，該建物樓高4層，屋齡30年、建坪812.7坪，總佔地為251.9坪，據實價記載，扣除道路用地，主建物含235.34坪商三用地，總價約為2.85億，換算地價每坪約121.4萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年觀光商機發展旺盛，打造高流、駁二特區成為高雄著名觀光景點，以駁二特區為例，光去年度就湧入了近5百萬觀光人次，看準商機潛力，因此吸引投資人高價搶進。

據了解，買家華威影城母集團為華威聯合機構，同時擁有建築、飯店事業體，建案橫跨北中南，旗下飯店包含位於七賢二路的WO Hotel，該飯店2021年已被豐邑建設收購，雖買家以影城公司名義買下飯店，以其事業體背景，加上該標的條件，改裝做為影城或繼續以飯店型態經營、或是整地規劃推案，均具備多元可能性。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，該飯店具備地段優勢，鄰近駁二特區，周邊擁有捷運鹽埕埔站、輕軌大義站及蓬萊站機能，如做為電影院或飯店經營，有一定商機效益。不過以鹽埕區近年推案買氣熱絡，預售新屋最高成交單價已衝上6字頭，推估也可能吸引買方大膽入手建地推案。

該筆土地總面積251.9坪、臨大勇路且地形方正，周邊無高樓具景觀優勢，加上屬商三高容積用地，且地上物屋齡已屆30年，如符合危老重建條件可再享容積獎勵，而兩旁均為老透天，亦有機會透過整合擴大基地面積，皆有利建案規畫，如以成交地價推算，未來如推案每坪單價應上看5字頭。

李家妮說，老飯店用途多元，人氣也越來越夯，除了文賓飯店，今年初也有企業耗資3.6億元，買下鄰近火車站後站商圈的立多商旅，這些老飯店共通優勢就是建物面積大、佔地廣、地段佳、皆屬高容積商業用地，且建物屋齡逾30年以上，具備危老都更紅利，未來整合重建效益高。 高雄2024年飯店商旅交易。資料來源／台灣房屋

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