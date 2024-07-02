駁二特區老飯店以2.88億元釋出 買家是華威影城

據內政部實價最新揭露，鄰近高雄駁二特區的老字號飯店「文賓大飯店」，今年3月以2.88億元售出，換算地價每坪約121.4萬元，據了解買家即是曾進駐台北天母新光及台中廣三SOGO的華威影城有限公司，這是否意味高雄駁二也可能有影城進駐，備受關注。

文賓大飯店樓高4層，屋齡30年、地坪251.9坪，建坪812.7坪，據實價登錄記載，扣除道路用地，主建物含235.34坪商三用地，總價約為2.85億，新買家即是華威影城。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄駁二特區是著名觀光景點，去年度就湧入了近500萬觀光人次，吸引投資人高價搶進。這次買下駁二鄰近老飯店的買家華威影城母集團是華威聯合機構，擁有建築、飯店事業體，建案橫跨北中南，以其事業體背景，加上飯店標的條件，改裝為影城或繼續以飯店型態經營、或整地規劃推案，都有可能。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹表示，這家飯店鄰近駁二特區，周邊擁有捷運鹽埕埔站、輕軌大義站及蓬萊站機能，做為電影院或飯店經營，有一定商機效益。

劉表示，鹽埕區近年推案熱絡，預售新屋最高成交單價已衝上6字頭，文賓大飯店占地251.9坪、臨大勇路且地形方正，周邊無高樓，加上屬商三高容積用地，屋齡已屆30年，如符合危老重建條件，可再享容積獎勵，整合兩旁老透天厝規畫建案，都相當有利。

李家妮說，老飯店用途多元，共通優勢是建物面積大、占地廣、地段佳、都屬高容積商業用地，且建物屋齡逾30年以上，具備危老都更紅利，整合重建效益高。

除了文賓飯店，今年初也有企業耗資3.6億元買下鄰近火車站後站商圈的立多商旅。

商品推薦