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上半年破千億！ 商仲：土地漲聲再起、不追價已成往事

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

戴德梁行2日發布最新市場調查指出，2024年第二季土地市場交易量為390億元，累計上半年交易已突破千億大關，直逼去年全年交易量，也是近三年同期最佳表現，土地漲聲再響起，不追價已成往事。

戴德梁行表示，住商土地與工業土地交易量呈現8比2的穩定比例仍未改變，反映開發商與製造業對於土地的穩定需求，但2022年以來「擇優慎選不追價」的格局則已起了變化，交易價格已有向上推升之趨勢。

戴德梁行指出，第一季十大土地交易中，住商類土地佔了9筆，工業土地僅佔1筆，除了緯穎是以興建企業總部自用外，其餘皆為開發商之投資性購地，其中斐成企業以單價130萬購置台南市商業區土地，創下台南市地價新高記錄。

此外，福熙實業以單價152萬得標高雄大學特區之住宅土地、及華建以單價70萬購入新北市鶯歌鳳鳴重劃區住宅土地，皆創下該特區地價交易新高。

戴德梁行分析，今年1-5月全台買賣移轉棟數為14.6萬棟，較去年同期成長三成，其中以台南市及高雄市成長率將近四成最為明顯。新青安購屋效應在2024上半年持續增溫，已引發央行及財政部密切關注新青安貸款政策是否有人頭申貸或貸後轉租等情事。

戴德梁行指出，預售屋並非青安貸款適用對象，此波預售屋房價上漲，主要是成本推動及購屋人對抗通膨預期，而非新青安政策。惟成屋需求增加會導引房價上漲，而預售屋在成屋供需的推波助瀾之下仍進一步推升價格，則是近期土地交易價格持續上漲的原因，亦是下半年各界將關注之課題。

戴德梁行 預售屋

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