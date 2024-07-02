台灣永續企業爭光！信義房屋獲亞洲企業社會責任獎

被譽為「永續諾貝爾獎」的亞洲企業社會責任獎6月28日在越南頒獎，包括威剛科技、信義房屋、國泰金控等台灣知名企業都入列，其中信義房屋以多元數位賦能，打造低碳房仲，從企業倫理出發，共創全民永續共好圈，獲得人力投資獎、社會公益發展獎、企業永續報告書獎3項大獎。

「亞洲企業社會責任獎」(Asia Responsible Enterprise Awards, AREA)，由亞洲企業商會自2011年起舉辦，分別在社會賦能、人力投資、健康促進、綠色領導力、企業治理、循環經濟領導力、企業永續報告和負責任商業領導力等類別中表彰成就，為亞洲評價最高的永續獎項之一。

主辦單位表示，信義房屋獲得人力投資獎，為同仁提供了充分、具策略性和多樣化的培訓，並增強數位競爭力與知識，以及可幫助產業實現永續及低碳足跡的能力；而獲得社會公益發展獎則是認同企業對其社會共融的整體願景、策略及影響力評估一致、相輔相成。

今年信義房屋以「多元數位賦能，打造低碳房仲」獲得人力投資獎，內容包括推出精準的配對服務與線上看屋等數位服務，透過詳細的資訊揭露，使客戶能夠更迅速地篩選出符合其需求的物件，進而減少看房產生的交通次數，降低紙張用量，實踐節能減碳。

信義房屋表示，透過數位工具提升同仁的工作效率，讓他們擁有更多的自主時間，照顧身心健康、家庭事務、提升自我專業能力，同仁也更有成就感，除了招募數位科技人才，內部也進行數位賦能育才計畫，讓全體員工適應數位時代的需求，減少數位落差，而引入創新科技，也能吸引更多優秀人才加入，推動市場的競爭力，提升產業人才水平。

信義房屋獲得社會公益發展獎，關鍵則是來自信義房屋從企業倫理出發，共創全民永續共好圈，今年已20年的社區一家計畫，讓社區營造概念在全台鄉鎮遍地開花，為了擴大社會影響力，讓永續走入大眾的生活中，推出「全民永續共好圈」計畫，透過社區一家、信義學堂、永續門市、OurSpace 社造體驗館、倫理長培育計畫與企業倫理 podcast 等，以多元教育方式讓永續種子深耕擴散，落實整體社會永續發展與社會教育。

信義房屋獲得企業永續報告書獎，評審則肯定信義房屋兼顧各利害關係人的永續目標，並每年揭露、完整呈現信義房屋的永續成績，2005年信義房屋發行第一本「公益年報」，至2009年共發行5本公益年報，揭露信義房屋於社會公益面向上作為；2010年信義房屋將資訊範疇擴大至企業承諾、公司治理、人才發展與關懷、環境保護與社會參與等面向，並參考全球永續性報告協會(The Global Reporting Initiative, GRI G3)的報告綱領，進行編撰「2009信義房屋企業永續發展報告書」，2016年第一次出版英文版報告書，2015年起陸續取得多項重要ISO查證，積極響應國際趨勢。

信義房屋每年持續發行永續報告書，期望讓關心我們的利害關係人，能夠更了解我們在實踐永續發展的各項努力與成果；2022年是信義房屋的第14本永續報告書。

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