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遠雄一口氣出售桃園、彰化四筆土地 原因曝光

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高力國際2日宣布公開標售四筆住宅土地。圖／高力國際提供
高力國際2日宣布公開標售四筆住宅土地。圖／高力國際提供

高力國際2日宣布公開標售四筆住宅土地，分別位於桃園市觀音區草漯重劃區，以及彰化高鐵特區，據了解，四筆土地均為遠雄建設所有，總底價約6億元，草漯土地每坪底價約28~30萬，彰化高鐵特區約15萬元。

遠雄今年仍積極購地，包括台中、高雄等，遠雄表示，桃園觀音土地面積較小，鄰地無法整合，才會決定出售。

高力國際表示，此次標售的桃園土地面積分別為338坪、427坪、572坪，雖面積不大，但基地方正且臨路條件優質，其中有兩筆標的都具備公園第一排的條件，分別正臨逾八千坪規模的風之谷公園及兒童公園預定地。

高力國際表示，草漯重劃區鄰近桃園機場及觀音工業區、大園工業區、桃園科技工業區，在地工作人士居住需求旺盛，加上親民房價，吸引首購族青睞，為桃園交易熱絡重劃區之一。本案預定分別於9/3、9/6、9/10三梯次開標。

高力表示，彰化高鐵受惠軌道經濟加持，且近全台最富產業聚落員林，政府投入綠色廊道、親子公園及托嬰中心等建設，加上縣府將高鐵特區特定為生技園區，於區內規劃57公頃產專區土地，吸引惠普醫工、鉅邦醫材、彰化基督教醫院等業者與上市建商布局本區土地。

高力國際分析，彰化高鐵特區內目前住宅推案成交價格落在每坪30萬上下，與過去台中烏日高鐵特區差不多，後者的房價在過去二年從3字頭竄至每坪45~50萬，相較起來，目前彰化高鐵特區仍屬低基期，未來成長空間可期。

本次標售土地面寬達88米，且近多個兒童遊戲場、公園、廣場用地，基地條件優越，此外，縣都委會已審議通過將本區第一種住宅區容積率自140%調升至160%，開發效益可望進一步提升，標的將於9/3開標。

遠雄 重劃區 高鐵

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