型男主廚吳秉承爆吃海鮮高CP值攻略 每周至少報到一次

「真的高CP值，不拿不行。」有一身好廚藝的型男主廚吳秉承平常愛外食了解餐飲趨勢，特別愛吃迴轉壽司，竟然每周至少到爭鮮報到一次，原因是身為澎湖人的他天生自帶海洋基因，不吃海鮮就會覺得怪怪的，經過比較後發現爭鮮品質、CP值很高，可以吃到海島風味，還可以吃得飽。

時間進入暑假旺季，成為餐飲業兵家必爭之時。國內知名迴轉壽司業者爭鮮宣布與人氣型男主廚吳秉承師傅聯名，推出六道季節限定壽司，將「台灣辦桌菜」融入日式壽司，這也是爭鮮首次攜手主廚推出聯名壽司。吳秉承說，基於台菜特性，加上顧慮食品業者能否保持穩定品質，過去聯名作品以冷凍食品為主，這是首次嘗試與日式料理跨界合作。

有趣的是，吳秉承雖是台菜師傅，但自己平常外食，還特別偏好迴轉壽司，自爆每周至少到爭鮮一次。對爭鮮每一波限定壽司都如數家珍的他，甚至還曾在網路分享爭鮮在去年底推出的台灣小吃系列限定壽司，因而對這次合作充滿興趣。

他說，這次合作才發現爭鮮真的很用心，例如「旺萊檸檬蝦」，每隻蝦都開背去腸泥，「XO醬干貝和牛燒」的和牛竟然那麼大片，上面還有乾干貝、新鮮干貝，可以同時吃到海陸雙味，才訂價40元；雙方合作開發菜色過程，一方面要保留日本壽司少油清爽特色，另一方面，又希望保留每道壽司的台菜精神，彼此來回不斷調整。

爭鮮與吳秉承共同研發的六款壽司新品，7月起兩個月時間在爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS全台門市限時販售，其中，因為吳師傅是澎湖人，為菜單特別打造澎湖特色的「仙人掌鮭之戀」。「仙人掌鮭之戀」以微酸帶甜的仙人掌沙拉襯托出鮭魚的鮮甜，上面點綴蘆薈果肉與鮭魚卵，加上紫蘇葉提味，在兩片鮭魚片包覆下，彷彿一頂亮眼的橘色皇冠，整體視覺十分浪漫。

「XO醬干貝和牛燒」選用澎湖風味的干貝XO醬，搭配軟嫩澳洲和牛，佐以濃香蒜味燒肉醬，撒上蒜片提昇風味，可謂海陸雙享，入口令人難以忘懷。「極炙鵝油干貝」的發想來自滷肉飯，考慮到豬油不適合冷食，改為醇香鵝油，加上紅蔥酥來表現傳統風味，而滷肉飯的豬皮等QQ軟綿口感則由海味十足、同樣軟Q的干貝代替，重新演繹台式風情，搭上醃蘿蔔與小黃瓜讓口感層次更豐富。

「蒜香粉絲鮮蝦」表達的是經典台式蒜味粉絲煲，配合日式壽司清爽特性，拿掉這道菜原本較厚重的口味，但粉絲口感仍保持QQ不爛，還能吃到肥美蝦仁的鮮味、濃郁鹹香頗為開胃。「旺萊檸檬蝦」選用台灣夏日盛行的新鮮水果「鳳梨」，鳳梨莎莎搭配檸檬魚露清爽不膩，與甘甜赤蝦完美帶出台灣夏日風情。「椒麻櫻桃鴨手卷」宜蘭知名櫻桃鴨搭配吳秉承特製椒麻醬，與花生碎粒、小黃瓜包覆於手卷中，Q彈鴨肉、口感體驗再升級。 爭鮮與吳秉承共同研發的六款壽司新品 記者蔡靜紋/攝影

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