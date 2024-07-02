觀光業 暑假商機來了

暑假開跑，航空、觀光同樂。暑假第一週末桃園機場即湧現出國人潮，估計出入境人次逼近13萬人，不僅華航（2610）、長榮航（2618），星宇、虎航也同步受惠。

國際航空運輸協會（IATA）預計2024年將有47億人次出遊，創下歷史新高，超過疫情前2019年的45億人次。7、8月是每年航空公司的旺季，近來受惠日圓貶勢、台日定期航班、包機航線都相當滿，成為含金量最高的航線；另外，今年暑假北美、歐洲的等長程線載客率居高不下，到了暑假又呈現價量齊揚走勢，將全面推升客運營收向上攀升。

台灣虎航、星宇航空昨（1）日都開闢新航線。台灣虎航未來要深耕台中市場，要成為台中機場的王者，看好中台灣的旅遊市場潛力，起連三天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等三條航線。

星宇航空昨日也正式插旗越南第四個航點「富國島」，每周五班往返，搭配峴港、胡志明市、河內三個已開航點，完善台越兩地航網布局。

國內最大的旅行社業者雄獅旅遊表示，暑假旅遊銷售暢旺，目前7、8月整體銷售已達九成。除了日本和歐洲人氣不墜，東南亞已躍升成為國人最愛的出遊區域。

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