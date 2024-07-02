北美線航空貨運價狂飆 華航、長榮航本季業績添柴火

海運塞港外溢效應顯現，加上AI出貨需求暴增，兩大關鍵推升航空貨運價格接連攀高，亞洲-北美急單價格每公斤飆上455元，一周內漲幅達五成，創疫情過後波段新高。

航空業界表示，最近旺到有貨找不到艙位；航空公司對於未售出艙位全面惜售，沒有先預定好艙位臨時趕出貨，只能付高額的運費；法人看好，華航（2610）、長榮航（2618）本季業績添柴火。

航空業者指出，疫情期間亞洲-北美平均運價約在250-350元區間，一度因為疫情嚴重，各種居家辦公需求增加，加上緊急的醫療防護用品急著出口，航空貨運一度飆出每公斤500元天價。

物流業分析，近期航空貨運價格一飛衝天，有兩大關鍵。首先，貨櫃海運因紅海危機艙位緊缺，需求外溢到空運；其次，AI龐大的需求出籠，運送需求又很急，立即推升航空貨運向上飆。

物流業者分析，此波運價大漲主要因AI的空運出貨需求來的急，伺服器相關產品體積大，而且現在出貨的伺服器都是高階產品，推估價格都是過去兩、三倍，只要能順利出貨，航空貨運漲格漲20%、30%絲毫沒有影響。

長榮航空總經理孫嘉明日前即指出，黃仁勳旋風過後，AI出貨需求擠爆航空貨運市場，亞洲區出口到北美的伺服器數量急速增加，加上電商的需求量也很大，航空貨運的價格持續攀升中。

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