創新論壇17日登場／中保科董座林建涵：善用AI推動智慧城市

中保科（9917）董事長林建涵表示，AI大量運用可以提高人類的生活品質。中保科已成為AI生活運用的實踐者，公司累積15年的智慧城市規畫經驗，目前為台灣最大的智慧城市執行者，實績遍布北、中、南各大城市，遠至離島澎湖。

經濟日報將於17日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技，賦能永續。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。

林建涵在論壇中將以「AI升級 推動智慧城市」為題發表專講，他認為，善用AI科技協助各大城市發展成為永續智慧城市已經是趨勢，智慧城市商機推估到2035年需求將會大爆發，智慧城市的發展，不是用AI去取代原有的人力，而是運用AI來提升原來的人力能力及效率。

在智慧照護上，中保科首創長輩活動樣態AI模型，減輕照護者負擔保護長者安全。以長期服務累積大量的數據進而首創針對長輩活動樣態的AI模型，有三大功能，包括活動樣態分析、主動提醒預報以及智能風險分析，不僅可瞭解長輩生活動態外，若在家中發生身體不適或緊急狀況時，可透過訊息主動通知，快速與外界聯繫求援。

如何超前部署AI人工智慧應用，林建涵分析，中保科包括「雲端無人機」、「動態追蹤AI無人機」等，展現AIoT實力，透過UAV雲端無人機進行緊急救援，像災情回報、救災巡邏等應用；無人機巡檢系統能快速全面覆蓋大範圍區域，減少人力成本與時間浪費，系統蒐集的資料維度將更全面 ; 再者是增加人員的保護及安全性，降低潛在風險；而最重要是中保科持續進行對環境保護，透過環保能源，減少對地球的影響。

在AI智慧停車的創新服務，中保科以太陽能儲電及無電力線設計的智慧停車柱，不僅實現了無紙化開單，所開發的App可讓民眾查看最近停車位，減少尋找停車位時時間及能源浪費。

此外，中保科獨家開發的AI影像監控平台，無論科技執法、車流人流統計、周界電子圍籬管理及船舶追蹤等整合應用，協助城市治理者從海陸空三領域，24小時無人化的全天候守護力，助力各縣市政府發展智慧治理。

AI人形機器人話題夯，中保科日前也秀出整合強大AI影像辨識能力結合智慧電梯開發的AMR自主式移動機器人，宣示跨入AI機器人保全防護網絡的新時代。這是全台第一套可以刷臉辨識的機器人，可以送包裹、咖啡，讓機器人解決勞動短缺問題，讓人空出雙手可以進行更有產值的應用跟服務。

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