台驊今年第4次買進長榮 投資金額約3.58億元

台驊（2636）1日公告，今年以來第四次買進長榮海運（2603），買進的價格不斷攀升，這次公告的買進平均價格為199.41元，買進的期間為6月11日到7月1日，買進的張數為1,800張。

台驊看好長榮海運不斷的進場買進長榮，今年以來分別在2月、4月、6月及7月1日買進持股，這次買進1,800張，每股平均價格199.41元，總投資金額為3.58億元，到目前為止，台驊持有長榮海運4,900張，持股金額為9.4億元，持股比例0.23%。

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