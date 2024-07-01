台驊今年第4次買進長榮 投資金額約3.58億元
台驊（2636）1日公告，今年以來第四次買進長榮海運（2603），買進的價格不斷攀升，這次公告的買進平均價格為199.41元，買進的期間為6月11日到7月1日，買進的張數為1,800張。
台驊看好長榮海運不斷的進場買進長榮，今年以來分別在2月、4月、6月及7月1日買進持股，這次買進1,800張，每股平均價格199.41元，總投資金額為3.58億元，到目前為止，台驊持有長榮海運4,900張，持股金額為9.4億元，持股比例0.23%。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台中百貨、商辦狂蓋能超越台北？ 網搖頭指1點：會不會太樂觀
▪ 房子賠售更應主動申報！ 專家：可這樣節稅
▪ 左營站上5字頭 房仲：這新法上路建商定價「更隨意」
▪ 桃園房價年漲12%六都最強 原來還有這優勢
▪ 央行出手房市降溫了？ 高雄移轉量月減22%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言