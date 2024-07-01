凱基銀行進軍雙幣哩程卡 首年發卡目標5萬張

凱基銀行今日宣布推出雙幣哩程卡，除了最高18元換一哩，並可兌換中華航空、長榮航空、亞洲萬里通里數之外，高鐵點數更是祭出雙倍送，比起高鐵送給自家客戶的點數多出1倍，同時更祭出只要設定電子帳單就可終身免年費的好康，條件可說相較所有哩程卡最為優惠，對此凱基銀行已訂定目標，個金總處資深副總王開平表示，首年發行5萬張，其中由於國人赴日熱潮，因此估計日圓雙幣卡的辦卡量，會囊括50%以上。

國內目前有8家銀行業者推出雙幣卡，而凱基銀行加入市場，一口氣就直接「跳級」為雙幣「哩程卡」，在策略上，最主要希望吸收更多資產在一定水準之上的優質客戶，尤其是辦理雙幣卡，非得開立外幣存款帳戶先存進外幣存款，凱基銀行發言人盛嘉珍指出，對於凱基銀行而言，一方面能有更多存款，作為房貸等業務的展業後盾，另一方面，外幣存款若投入財富管理，亦可帶來手續費收入，可說一舉數得。

例如，在三種幣別裡，歐元估計辦卡戶目前可能只有10%，其他都以美國、日本為主，但凱基銀行仍開了歐元哩程卡，就是評估前往歐洲的客戶，所得能力相對較高，是凱基想爭取的目標客層。

凱基銀行內部評估，該卡申辦戶會以年收入100萬元至300萬元居多，因為這類客群出國頻繁，對哩程卡的需求也相對較高。而即使累積的哩程未用於機票，用來兌換高鐵票也非常好用。

凱基銀行支付金融處副總林毓棠舉例，若以高鐵對自家會員的兌點，高鐵票買到4萬元，約可有200元折抵，但倘若是凱基的哩程卡，則每消費18元換1哩之後，同樣4萬元可換400元折抵。

此外，凱基銀行將和亞洲萬里通更進一步合作，自2024年8月起，將推出每月5號限量兌換加碼50%，一個月最多以500哩額外回饋為限，等於讓消費者，在年底前有再額外獲得最高2500哩的機會。

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