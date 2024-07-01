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人口、建設利多推波助瀾！沙鹿品牌新案均價站穩4字頭

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
人口、建設利多推波助瀾，沙鹿品牌新案均價站穩4字頭。記者宋健生/攝影
人口、建設利多推波助瀾，沙鹿品牌新案均價站穩4字頭。記者宋健生/攝影

過去被視為台中蛋白區的海線地區，因重大建設加上科技產業的加乘下，人口數逐漸成長，其中又以沙鹿區淨遷入人口最多，在特五號道路開通及捷運藍線計畫的推波助瀾下，品牌建商如茂洋、龍寶、富宇（4907）等新案均價紛紛站上4字頭。

根據2023年人口統計，沙鹿區淨遷入人口達到1,779人，全市排名第六，海線排名第一，顯然已成為整個海線人口移入的重鎮。

而在近一年大樓華廈預售交易量中，沙鹿區累積1,680筆交易，單價達4字頭的交易就有189筆之多。有捷運題材加持的新案如「茂洋天玥META」、「龍寶和臻邸」、「富宇云集」等新案，均價更分別站上44.4萬、44.5萬、42.3萬元，表現頗為亮眼。

沙鹿區在地理位置上東臨台中國際機場，西接台中港及三井Outlet，並擁有自成一格的生活機能，像是火車站商圈、靜宜弘光大學商圈以及家樂福商圈。在交通方面，擁有特五號快速道路，可有效串聯市區生活圈並快速抵達中部科學園區，而最受關注的捷運藍線基本設計資料也已送交審查，預計10年後完工。

不僅如此，學區方面有沙鹿國小、竹林國小、北勢國中小、鹿寮國中、沙鹿高工等學區，而為因應地區人口不斷增加，市府更編列總經費2億1,600萬元新增「鹿陽國小」，以解決區域學子的就學需求。

新光田醫院也將於今年第4季正式營運，完工後可提供逾500床醫療需求，並帶來超過700個以上的就業機會。

另外還有日本人氣餐飲品牌「藏壽司」、美式賣場「好市多」等知名品牌將接連進駐海線，種種利多的加持，也讓沙鹿成為建設題材最豐富的首購熱區。

觀察周遭新案，茂洋建設推出的沙鹿首案「茂洋天玥META」，基地坐落於台灣大道、沙鹿之翼陸橋正前方，距捷運藍線B5站僅需步行1分鐘，鄰近家樂福商圈，格局規劃2至3房，戶戶樓高3米6且皆雙面採光。

此案在交通便捷及生活機能雙重加持下，受到中科族群及當地置產客的青睞，根據目前實價登錄揭露，成交均價為44.4萬元，最高單價為48.9萬元，以總價1,480萬元成交。

另外，富宇建設近年也積極佈局沙鹿，陸續推出「云集」、「禾沐」與「時代花園」等案。其中，「富宇云集」基地同樣鄰近捷運藍線B5站，實價揭露平均成交單價為42.3萬元。

而龍寶建設推出的「和臻邸」，位於捷運藍線正英站附近，產品規劃37至49坪，總戶數僅52戶，平均成交單價為44.5萬元，最高單價更站上52.1萬元。後續還有國雄建設的「紅竹段案」、精銳建設「南斗路案」、坤悅建設「明秀段案」蓄勢待發。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，海線一哥沙鹿本身區域體質健全，居住人口眾多，又有商圈、西屯區地緣性，捷運藍線、中科擴建等議題帶來的居住資產保值效益，購屋吸引力強，更有與西屯區房價三分之二價位的比價效益，房市發展能量不言可喻。

至於新案走強到單價4字頭，買氣反應仍然熱烈，算是台中市新興地帶該有的表現，如今除了雙北，全台新案都可說以3字頭為門檻，2字頭則為一定程度的蛋白區，以沙鹿房市的熱況與價碼水漲船高倒不顯意外。

中科 捷運

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