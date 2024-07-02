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6月車市進口、國產兩樣情…豪車占比逾三成 攀峰

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

今年6月車市進口、國產兩樣情，從品牌來看，除了TOYOTA維持市占第一地位之外，第二到第五名都是進口豪華車盤踞，分別是TESLA、LEXUS、BENZ與BMW四大品牌，國產車單月占比降至48.3%，豪華進口車占整體市場三分之一，車市中的庶民力量退居弱勢。

TESLA在6月繼續大量來車，單月交車台數達到3,898輛，是帶動豪華車市場成長的重要因素。

除此之外，LEXUS、BENZ、BMW的單月交車輛數都超過2,000輛，豪華車占比攀升到33.1%，創下歷史新高紀錄，進口車的占比也超過國產車來到51.7%。

車廠指出，豪華車品牌包括賓士、BMW接單普遍不錯，並且有多款車都累積可觀的未交車訂單，大量新車抵台，大量交車，TESLA更是其中典型，成為6月豪華進口車市占率大增的重要因素。

業者指出，以BMW為例，幾款電動休旅車年度配額已完售，新車抵台即大量交付，不受短期買氣影響。

隨著紅海對海運的影響成為常態，車商也逐漸調整對應，貨櫃輪入港帶動車輛大量抵台，反而使得進口車的市場占比超過國產車。

此外，通膨與房市向上的預期心理，讓房市的剛需量能居高不下，年輕族群的置產選項受到排擠，買房成了資金的主要出口，房車變成了次要選擇。

不過，對車市來說，購買豪華進口車的買盤較不受到資金排擠效應的影響，這也是豪華進口車占比拉高的重要因素。

國產車 車市 進口車

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