6月車市進口、國產兩樣情…豪車占比逾三成 攀峰
今年6月車市進口、國產兩樣情，從品牌來看，除了TOYOTA維持市占第一地位之外，第二到第五名都是進口豪華車盤踞，分別是TESLA、LEXUS、BENZ與BMW四大品牌，國產車單月占比降至48.3%，豪華進口車占整體市場三分之一，車市中的庶民力量退居弱勢。
TESLA在6月繼續大量來車，單月交車台數達到3,898輛，是帶動豪華車市場成長的重要因素。
除此之外，LEXUS、BENZ、BMW的單月交車輛數都超過2,000輛，豪華車占比攀升到33.1%，創下歷史新高紀錄，進口車的占比也超過國產車來到51.7%。
車廠指出，豪華車品牌包括賓士、BMW接單普遍不錯，並且有多款車都累積可觀的未交車訂單，大量新車抵台，大量交車，TESLA更是其中典型，成為6月豪華進口車市占率大增的重要因素。
業者指出，以BMW為例，幾款電動休旅車年度配額已完售，新車抵台即大量交付，不受短期買氣影響。
隨著紅海對海運的影響成為常態，車商也逐漸調整對應，貨櫃輪入港帶動車輛大量抵台，反而使得進口車的市場占比超過國產車。
此外，通膨與房市向上的預期心理，讓房市的剛需量能居高不下，年輕族群的置產選項受到排擠，買房成了資金的主要出口，房車變成了次要選擇。
不過，對車市來說，購買豪華進口車的買盤較不受到資金排擠效應的影響，這也是豪華進口車占比拉高的重要因素。
▪ 台中百貨、商辦狂蓋能超越台北？ 網搖頭指1點：會不會太樂觀
▪ 房子賠售更應主動申報！ 專家：可這樣節稅
▪ 左營站上5字頭 房仲：這新法上路建商定價「更隨意」
▪ 桃園房價年漲12%六都最強 原來還有這優勢
▪ 央行出手房市降溫了？ 高雄移轉量月減22%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言