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車市旺季銷量 不如預期…業者認為年輕人跑去買房

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
6月進口車大量到港，其中豪華車市占率逆勢衝高到33%以上，填補了國產車清淡的市況。（本報系資料庫）
6月進口車大量到港，其中豪華車市占率逆勢衝高到33%以上，填補了國產車清淡的市況。（本報系資料庫）

房市吸金效應，排擠車市。根據交通部數據，6月汽車市場雖然進入傳統銷售旺季，各車廠也紛紛擴大優惠促銷方案以刺激買氣，最終總市場領牌數為41,587輛，但僅較上月成長0.3%，還比去年同期少了1.9%，低於預期。

和泰車（2207）上月初預期，6月整體車市掛牌量將達4.4萬輛，結果卻比預期低了逾5%。累計今年上半年總市場登錄台數232,503輛，年減1%。

業界指出，在各車廠擴大優惠促銷下，車市買氣成長仍有限，沒有衝出旺季應有的量能。業者認為，可能與年輕人跑去買房有關。

買房狂潮影響車市買氣，車廠指出，即使各家車廠祭出超優惠促銷，整體車市買氣僅與上月相當，而且還是仰賴豪華車大量進新車抵台撐高市場規模，其中，國產車實際買氣確實不如預期。業界推估，新青安帶動的購屋需求，影響市場資金，對車市有相當大的影響。至於7月，龍頭車廠和泰車認為將落在4.2萬輛之間，比6月微增、比去年同期少1%，和泰車旗下的Toyota與Lexus兩品牌合計目標15,300輛，市占率約36.4%。

農曆7月前的新一波車市旺季將屆，各家車廠精銳盡出，和泰車買車送65吋大電視成功激出買氣。和泰車表示，在重禮刺激之下，6月來客數明顯增加，其中全市場冠軍車款COROLLA CROSS表現最為亮眼，6月接單數相較前三個月，成長超過三成以上。

6月進入車市傳統旺季，各家車廠的夏季競賽，包含內部的激勵活動以及對外的購車送禮，以往都可以成功帶動買氣，成為許多消費者習慣購車的季節，也是全年除了過年前的旺季之外，另一個購車高峰。特別的是，今年促銷效果除和泰車之外，多數車廠沒有太大的買氣增溫，尤其是國產車品牌大部份呈衰退局面，業界認為受到房地產吸納資金流向是一大因素。

對於市場展望，和泰車指出，整體市場的需求仍然看好，全年車市維持45萬輛的預期不變，展望7月預期在各車廠持續推出優惠促銷方案刺激市場，加上進口車持續到港交車下，預估7月總市場可望來到42,000輛。

和泰車 買氣 車市

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