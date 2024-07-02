雲品ESG績優 奪三大獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
雲品國際首次參加「AREA亞洲企業社會責任大獎」榮獲三項大獎，由董事長盛治仁出席領獎。雲品／提供
雲品國際首次參加「AREA亞洲企業社會責任大獎」榮獲三項大獎，由董事長盛治仁出席領獎。雲品／提供

雲品國際（2748）首度參加亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦，被譽為亞洲ESG最高榮耀的「亞洲企業社會責任大獎（AREA）」國際評選，共獲得三個獎項，分別為綠色領袖獎、社會公益發展獎與企業永續報告獎。

雲品國際力行永續、減碳、環保與地方創生，透過多項具體作為，是台灣首家獲該國際大獎肯定的飯店品牌。「亞洲企業社會責任大獎」每年於亞洲各大城市辦理，表揚為永續努力不懈的企業和組織。

今年在越南胡志明市頒獎，有19個國家、300多個計畫提出申請，評審項目包含環境、公平實踐、健康、領導力、社區與民眾等六大核心，有81家企業的永續作為獲得青睞。

雲品國際在AREA榮獲三座獎項，其中「綠色領袖獎」是肯定雲品長期推動廚餘再生與農業循環，並在飯店導入ISO 50001能源管理系統，更推出住房負碳排方案，透過購買碳權抵銷旅人於飯店住房的碳足跡，是台灣唯一獲得CU-GSTC永續飯店認證的五星級飯店，更是首家得到行政院國家永續發展獎肯定的飯店業者。

另外，雲品國際透過「台東紅葉谷綠能溫泉園區」的營運獲得「社會公益發展獎」，以地方創生的理念，成立「紅葉Collection」訂房平台，帶動觀光的同時，也為延平鄉民創造就業機會。此外，在「企業永續報告獎」方面，雲品國際的永續報告書，在環境保護、社會責任及公司治理的各項作為完整揭露，持續發揮雲品在環境及社會的正面影響力，逐步實現聯合國永續目標。

雲品國際指出，陸續獲得國內外永續與ESG各獎項的肯定，主要是每位同仁辛勤付出與執行消費者溝通，除此之外，同仁更主動內化出勤共乘、使用循環杯減碳等具體作為，養成雲品永續的DNA。雲品接下來正在規劃執行內部碳定價的策略，構思以更永續的方式去化廚餘，並於今年起加倍增收水電費，讓飯店營運單位了解資源消耗的成本，進而主動且積極的節能減碳。

廚餘 減碳 雲品

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