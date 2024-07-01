CSD中衛歡慶77周年...口罩5折起 加碼抽機票、住宿券

台灣專業醫材大廠CSD中衛歡慶77周年，特別在7月舉辦年度品牌月活動，不僅與知名零食品牌「77乳加」聯名合作，推出「CSD x 77聯名潮玩禮盒」，還祭出任2件商品77折、特定商品最低5折起，以及購物滿額抽東京來回機票等超值優惠，總價值150萬元的精采好禮大方送。

新冠疫情又來了，根據疾病管制署研判，新冠疫情上升且進入流行期。7月暑假正是旅遊旺季，人來人往，接觸頻繁，為保護自已和親朋好友，基本防護戴口罩、勤洗手，樣樣都不能少。

現在有一個補口罩省荷包的好時機，7月適逢CSD中衛歡慶77周年優惠活動，很適合大家省錢囤貨買起來，防範接下來兩個月的新冠流行期。

7月期間，只要購買口罩或W博拭濕巾系列任2件商品，即享77折優惠。為方便更多消費者購物，今年首度線上及實體通路同步開跑，除了momo、博客來、康是美、PChome等電商平台，還有實體通路包含康是美、屈臣氏、寶雅及日藥本舖等千家全台門市。

7月期間到中衛LINE官方登錄購物發票（限電子發票跟載具），就有機會抽中百樣好禮。其中頭獎是市價7,000元的「緩慢民宿景觀雙人住宿券」，7張住宿券，送幸運中獎者到金瓜石或大鵬灣享受一趟緩慢的靈魂之旅，體驗自我追尋。

另外，在博客來跟康是美「中衛品牌旗艦館」購物滿1,177元，加碼再抽東京來回機票。中衛FB粉絲團也有7月7日壽星慶生活動，將抽出7位幸運壽星送上7樣精選品牌生日禮。

CSD中衛強調，周年慶獎品總價值高達150萬元，優惠活動與獎品超級豐富，防疫戴口罩，現在買最划算。

CSD中衛77周年慶特別與「77乳加」聯名，時髦的中衛口罩與台灣老少皆知的療癒零食跨界合作，設計推出「CSD x 77聯名潮玩禮盒」，五款潮味十足的聯名口罩，加上五條美味77乳加的組合，限量發行，只送不賣。7月期間，在博客來及momo平台單筆消費滿1,177元就送一盒，全台限量1,777盒。

2016至2017年間，在彩色口罩還不普遍的時代，CSD中衛就搶先推出優雅的織布紋路「格紋紫」及「格紋藍」口罩，頗受好評，可惜絕版多時，讓不少粉絲十分遺憾。

為讓粉絲重溫時尚格紋風采，今年將格紋再三變化，設計出「漸層格紋」、「復古菱格」和「經典碰撞」三款藍調格紋，三款各十片，一盒30片。

77周年，中衛還特別企劃周邊文創商品，將中衛棉棒、OK繃及紗布設計成創意造型便利貼，讓專業醫材變身超可愛文具，限定搭配藍調格紋口罩一起販售。

時尚小廢包當道，越小越廢越有趣。CSD中衛也推出與「丹寧牛仔口罩」1:1同比例大小的迷你丹寧牛仔包，細節十分逼真，將口罩的三摺痕、CSD鋼印，以及超音波壓紋等細節完整複製，沒看清楚真的會想打開拿來戴。趣味的口罩小廢包適合當零錢包或是放口紅、充電線等小物，保證拿出來會讓朋友會心一笑。

丹寧牛仔口罩是CSD中衛暢銷的經典款，去年品牌月將此款口罩等比例放大13倍，吸引粉絲瘋搶。今年反其道而行推出口罩小廢包，預期將引發新一波搶購風潮。「迷你丹寧牛仔包」搭配刷淡牛仔3D口罩組合，限量趣味商品，先搶先贏。 77歲CSD中衞攜手77乳加，推出「CSD x 77聯名潮玩禮盒」。圖／CSD中衞提供 CSD中衞經典設計口罩重現，優雅變身藍調格紋。圖／CSD中衞提供

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