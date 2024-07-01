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從寓言學管理／發揮驅動力 引導改變

經濟日報／ 林行宜（企業培訓導師）

話說，有天小鹿對公鹿說：「父親，你怎還怕狗呢？你比他高，比他快，還有大角可自衛。」公鹿笑著說：「你說得都對，可我只知道，一聽到狗叫聲，我就不由自主地立刻逃跑。」

此故事所談的，是部屬抗拒改變時，如何引導管理的議題。

人，為何抗拒改變呢？

若將思考簡化為輸入（Input）、處理（Process）、輸出（Output）三步驟。其中，最耗能量的，當屬處理步驟，也就是面對變因下的思考判斷。

數百萬年前，人類面對蠻荒威脅。在危急時刻，須保留最大能量，以便逃或戰，故爾最妥當的生存法則，便是留在舒適圈，毋須過多耗能思考。於是，大腦演化成節能機制，除非特別需要，否則，寧以不變應萬變。

同理，當遊戲規則改變，多數人也如同故事中的公鹿般，循著習性，能避就避。但若抗拒改變是人性原罪，主管面對此類部屬，該如何輔導呢？

首先，得帶領部屬面對一個顯而易見的事實：我們正處於一個易變（Volatility）、不確定（Uncertainty）、複雜（Complexity）、模糊（Ambiguity）的VUCA世界。不論從政治、經濟或氣候，快速變化的事證俯拾皆是。

如果「變與不變」是個選擇題，相信組織也傾向「不變」。因為「變」，得投入更多資源，也得面臨「變」後的風險。

然而，從個人角度，在劇變中，很難不隨之而變，組織角度亦然。既然不得不變是既成事實，何妨藉此，鼓勵部屬，共同踏上「變」的征途。

許多人排斥「變」，是因為不清楚「變」的具體內容。晦暗不明的劇情，若加上小道消息推波助瀾，形成錯誤解讀，更加深抗拒阻力。

因此，在認同「變」是唯一道路後，接下來應論述清楚變什麼（What）、為何變（Why），以及如何變（How）。讓部屬明白前因後果及脈絡，較能理解且跟上「變」的隊伍。

變什麼：指變動範疇，包含哪些策略、組織、職能、系統、流程。

為何變：指變動主因，係因絕處求生，還是未雨綢繆，尋求第二成長曲線。

如何變：指變動方式，區分哪些階段，以及每步驟的項目內容。

抗拒改變，是人的習性之一。但人性中，也隱含著以下三個驅動改變的特性，若能循之引導改變，能收事半功倍之效。

一、多巴胺效應：可將大目標切割為小里程碑，一達到即表揚。達成預定目標，可使大腦分泌多巴胺（dopamine），引發愉快感受。為再獲得此感覺，促使往下一個小目標邁進，進而驅動行為改變。

二、趨吉避凶特性：人性，總是趨利避害。可善用蘿蔔與棒子的力量，也就是績效管理中的獎懲制度。藉由行為目標設定，獎勵改變行為，懲罰保守行為，引導行為改變。

三、飢餓行銷：設定「變」的時程，愈早達到「變」之行為或成果者，可獲致高報酬，而獎勵隨時間與達成人數而遞減。變革先驅者風風火火獲得大獎後，引發觀望者聞風而至，爭取有限名額，誘發行為改變。

所謂，一回生、二回熟、三回變高手。若藉提供誘因、鼓勵改變，逐步引導團隊成員正向看待「變」，並培養應變力，將使彈性應變成為新舒適圈，可更快跟上腳步，適應組織的「變」。

當團隊均以「變」為常態，由抗拒改變、接受改變到樂於改變。則組織雖面對多變環境，但應變力已成重要DNA，將更有勇氣面對未來VUCA世界的挑戰。

公鹿

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