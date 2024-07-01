管理錦囊／三大指標 篩選管理人才

在高齡化與少子化日趨嚴重的今日，人力資源已成為未來企業能否維持競爭優勢的關鍵，尤其是人力與知識密集的行業，更需要重視人的問題，不論是質或量，都將是主導未來企業競爭力的關鍵因素。

至於要如何辨識人才、培育人才及留住人才，就成為人力資源部門主管與經營高層所關心的議題。爰此，人才辨識的工作至關首要，如何避免組織內部人才擦身而過，這個重責大任，自然而然就落在第一線的管理者肩上。可以說如何發掘人才，對於組織的人力資源工作來說，才是人才養成策略的第一步。

企業通常會透過不同的方式，來辨識出組織內具有潛力的人才，而且不同的工作性質，選才標準自然也會有所不同，甚至是不同的組織文化，可能發展出獨特的選才模式，也因此，很難有一套放諸四海皆準的標準與方法。然而，針對管理人才而言，則必然存在一些共通點，以下提出三項指標。

指標一：表現的穩定性

績效卓著表現突出，眼前雖然亮麗，但是能否持之以恆才是重點。

以銀行業為例，新業務開辦前幾年，通常是風光一時，天天獲利創新高。然而，隨著過度擴張與惡性競爭的加入，緊接而來的就是一場驚濤駭浪，原本的海景第一排瞬間成為海嘯第一排，慘痛的案例在台灣已經多到族繁不及備載。

指標二：理念的契合度

認同組織之理念與正向積極的態度，能夠感染週遭的人事物。

以零售業為例，全聯福利中心的店員：「先生，第二罐現在打七折，多帶一罐超划算的。」一句話營業額馬上翻倍，這個就是企業文化的影響與積極度的威力。在態度積極的正向者眼中遍地充滿希望；在態度消極的負向者眼中卻是時刻舉步維艱。

指標三：臨場的反應力

危機處理及緊急應變能力的展現，往往是人才的必備條件。

以餐飲業為例：客戶反映湯品中疑似有蟑螂的屍塊，店長與主廚親自上前關心，除誠摯表達歉意外，並承諾加強衛生之改善，同時馬上更換湯品，並主動提出該份套餐全額免費，當場化解一場危機。這是我在高雄某高朋滿座義式餐廳的親身經歷。

媒體報導，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）13歲時與巴塞隆納足球俱樂部，簽下生涯的第一份合約，竟然是一張以藍色墨水在餐巾紙上寫下的，讓人不得不佩服時任巴塞隆納總管雷克薩奇（Carles Rexach）的精準眼光及遠見。

可見一個好的管理者，應該具備發掘並活用員工才能與創造力的遠見，方能發揮組織的團體戰力。才不會落入管理者號召力「心虛」、組織人才庫「空虛」的窘境，畢竟對於一個體質健全的企業來說，優質的人才永遠不嫌多。

新世代的管理者應留意，若無法及時發掘組織中之人才，長久下來，不但耗費鉅額的人事成本而無法為我所用，甚至是幫同業培養人才來製造自己的敵人，最終淪為人才訓練所的悲哀。

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