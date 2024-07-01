商業興觀點／運用AI…先培養專業素養

今年，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在杜拜的世界政府高峰會上表示，現代孩子不必再學習編程，而應專注於發展其他領域並成為專家，再由AI解決各種問題。他強調，AI能生成文案、簡報、圖案和程式碼，這是基於現有資料進行學習並生成新內容，隨著不斷訓練，生成內容會更加真實。

然而，在冷門或新興領域，AI能夠學習的資訊有限，可能生成不準確的內容。如果使用者不熟悉相關領域，可能被AI誤導。

AI可以被視為24小時服務的優質助理，但使用者須保持專業素養，嚴格確認資訊正確性，避免因無腦使用AI生成內容而出錯。

ChatGPT的發展大幅提升工作效率，在行銷文案、分析報表、簡報製作方面，只要能輸入適切的Prompt，精準提問很大的機會可以獲得有價值的結果。

然而，企業在享受生成式AI 帶來的十倍速工作效率的同時，需謹慎提防員工將自家資料不加設防地貼給ChatGPT。勿忘生成式AI模型是以演算法吸收網路及使用者提供的資訊，經由不斷訓練與學習才能提供用戶愈來愈精準的答案，因此，當員工無危機意識地把資料餵養給ChatGPT，公司的機密已悄悄外洩給其他用戶。

生成式AI（如ChatGPT、Claude和GitHub Copilot）提供了工程師強大的輔助，使程式開發較以往輕鬆且更具效率。雖然許多工程師願意付費訂閱這些服務，但AI無法完全取代工程師。

專案開發中的需求模糊、頻繁變更和特殊要求等情況需要人類協調和溝通，而生成式AI產出的程式碼可能需要更高的專業素養來解讀和除錯。

回歸AI的核心，「資料」是AI最重要的基礎。因此，如何從現有資料中提取有價值的信息是關鍵課題。

擅長資料處理和分析的Python因此成為最熱門的程式語言。根據IEEE Spectrum 2023年的頂尖程式語言排名，Python位居第一。

為了滿足市場對數據分析和Python人才的需求，商研院與勞動部合作開辦「商業大數據分析人才養成班」，課程涵蓋Excel、Power BI、資料庫、Python、網路爬蟲和機器學習，逐步培養數據分析人才。課程結業學員就業率超過86%，助力企業踏入AI建置的最佳起點。

針對在職工作者，商研院還開設多門生成式AI相關課程，如ChatGPT資料內容分析實戰、改變未來知識工作的ChatGPT、FB與IG廣告素材設計等，幫助企業快速生成實用素材，提高生產力並實現營運目標。

（作者是商研院數位創新人才研究所研究員）

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