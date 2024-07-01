「石化業愛迪生」林書鴻力挺 長春集團研發人形機器人

很難想像，全球最大銅箔供應商長春石化集團，正積極跨足通用型機器人開發，2025年將有第一階段成果。

95歲高齡的長春石化總裁林書鴻力挺集團數位轉型，積極投資AI，斜槓發展機器人，計畫一年內開發出通用型機器人，結合AI大語言模型（LLM），可以聽指令做家事，洗碗、搓衣都難不倒，更能在出現危險的石化工廠內出任務，這個近20人特殊小組任務1日首度曝光。

長春集團是Project TAME繁體中文專家模型的5家發起人之一，今日該模型舉辦上線記者會，長春石化資訊中心IDX協理黃至善代表出席表示，現在切入機器人產業時機點正好，因為全世界起跑點是一樣的，將AI加上機器人控制，現在正是一個關鍵奇異點。

黃至善表示，集團從2023年10月投入機器人研發，利用反向強化學習 ( IRL )技術打造機器人AI模型，「機器人最重要是腦袋」他表示，透過AI機器人可以很快理解地實體世界運作方式，從看影片或人類示範，就能讓機器人學會要叫他做的事情，不論工廠工作或老人陪伴，未來機器人應用將十分廣泛。

然而為何長春集團要做通用型機器人？黃至善表示，石化產業競爭激烈，機器人若發展得好，也是集團數位轉型的好方向，希望可以成為一家賣機器人跟AI know-how的公司，為此總裁林書鴻也大力支持採購一台DGX H100放在集團運算中心進行AI訓練。

生成式AI革機器人產業的命 長春擬訂三年快跑計畫

國際大廠都宣稱做機器人多年，包括波士頓動力及特斯拉執行長馬斯克等，現在長春集團要斜槓機器人產業來得及嗎？黃至善搖頭表示，過去的機器人是寫程式控制，不是AI自主學習，故現在已經完全進階新的戰場。

「現在是看誰可以最快將AI智慧跟機器結合」黃至善說，現在大家出發點都差不多在這一年內開跑，長春集團計畫一年內（2025年6月前）打造出機器人原型，可以聽懂主人指令跟操控手指等細部動作，比如完成泡一杯咖啡任務，機器人硬體則跟臺灣大學機械工程學系教授郭重顯合作。

「其實機器人很重要一點是手指靈活」黃至善舉洗碗為例，必須要有很細膩的動作，拿肥皂或抹布，關鍵就在手指靈活度，而技術關鍵就是如何讓人示範幾次，機器人就能模仿學會如何洗碗。

而手指靈活的另一大關鍵是在微型馬達，黃至善表示，微型馬達的扭力大，馬力也大，可以透過手工繞線技術做到靈敏度符合需求的零件，目前也在洽談合作夥伴中。

長春集團目標第一年是打造機器人大腦，聽得懂人話執行任務，如跑腿送公文或泡咖啡，並能分辨指令者身份，強化手部操控學習，第二年則期望發展AI自主學習走路，可以順應不同地形在虛擬環境做自主訓練，完成訓練後或將可投入家用市場，三年內則期望機器人能正式在集團工廠服役，從事工廠更細膩的工作項目。

黃至善表示，未來石化業若有危險場域都可以由機器人執行任務，即使機器人爆炸了，由於知識儲存在雲端，可以馬上複製，而隨馬斯克等科技領袖都看好人形機器人家用市場，他也表示，機器人家用市場商業模式很可能會以訂閱方式，提供各種工具包付費下載提供用戶選購。

除機器人研發，長春早已運用AI做工廠瑕疵檢測、公安監控、公安QA問答及會議紀錄摘要等等，甚至連會議室預約及客戶訂單客服回覆，都已善用AI力量，「原料資料安全表中文填寫」也透過AI進行，過去一份全英文資料表要轉填到中文表格，一份要價1.5萬元，如今全由AI代勞。

下一步，長春集團還要往原物料價格預測、戰情室資料分析、AI機器人三大領域發展，96歲的長春集團總裁林書鴻被譽為「石化業的愛迪生」，此次正率領集團內近20位AI專家，全力展現世界第一的魄力。 長春石化資訊中心IDX協理黃至善。記者王郁倫／攝影

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