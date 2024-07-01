快訊

金曲35出包！熱狗開唱無聲糗了 台視5點聲明還原真相

中職／加入雄鷹吳念庭生涯首打席就開張 面對悍將王尉永揮出一壘打

新冠疫情升溫快篩需求量大增 第二批免費試劑明配發

中鼎奪AREA三大獎 總裁余俊彥獲負責任企業領袖獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團榮獲「亞洲企業社會責任獎」三大獎，集團執行長李銘賢（中）、永續長何麗嫺（右）、中鼎越南公司總經理黃昊辰（左）於頒奬典禮後合影。圖／中鼎提供
中鼎集團榮獲「亞洲企業社會責任獎」三大獎，集團執行長李銘賢（中）、永續長何麗嫺（右）、中鼎越南公司總經理黃昊辰（左）於頒奬典禮後合影。圖／中鼎提供

亞洲永續指標大獎「2024亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）獲獎名單出爐，中鼎集團以「地球永續的把關者」自許，積極發揮永續工程影響力，傑出績效從19國300多個專案脫穎而出，榮獲「綠色領導獎」及「企業永續報告獎」肯定；余俊彥總裁更以傑出的領導能力及永續經營績效，獲頒「負責任企業領袖獎」殊榮。頒獎典禮6月28日在越南胡志明市舉行，中鼎集團李銘賢執行長及何麗嫺永續長代表出席接受表揚。

本獎項由「亞洲企業商會」（Enterprise Asia）」舉辦，以表彰實踐永續發展的企業為宗旨。中鼎是「臺灣第一、全球百大」的國際級統包工程集團，近年因應ESG及淨零趨勢，在余俊彥總裁帶領下，全球超過8千位同仁積極實踐「全員ESG」，以核心專業為地球永續作好把關，並透過綠能、智能技術的結合，為客戶提供最先進的永續解決方案，同時攜手全球合作夥伴打造低碳供應鏈、協助業界綠色轉型，在全球打造無數兼顧經濟與環境的「綠色工程」，助力世界往更美好、更永續的方向前進。

中鼎自2008年發行CSR企業社會責任報告書並通過第三方查證，是臺灣工程服務業最早投入非財務資訊揭露的公司，深化創新ESG的績效，深獲國內外評比機構肯定，包括：連續9年入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場成分股，並於2024年蟬聯標普全球永續年鑑Top 1%最高榮譽、全球營建工程業第一；連續7年獲臺灣企業永續獎（TCSA）十大永續典範獎；獲國家級永續最高榮譽行政院「國家永續發展獎」；8度名列證交所公司治理評鑑Top 5%；並獲摩根士丹利（MSCI）ESG 評等、CDP碳揭露領導等級、《遠見》雜誌ESG企業永續獎、《天下》雜誌永續公民獎、DEI多元共融願景獎等肯定。

ESG MSCI 中鼎 胡志明市 證交所

延伸閱讀

和運租車 榮獲金炬獎年度十大績優企業

元富投顧四度蟬聯《金曜獎》盈餘預估準確獎第一名

點子農場／從ESG走向SDGs 實踐社會共善

實踐ESG...鄧師傅堅持15年助力偏鄉教育

相關新聞

南投永續教育城台韓創生沙龍 探討「永續城鄉」亞洲模式

為了擴大南投市與亞洲國家的教育創生交流，南投市公所、小鎮文創與大美國際文化1日於南投市聚芳館舉辦「匯流南投、輻射亞洲·南...

「石化業愛迪生」林書鴻力挺 長春集團研發人形機器人

很難想像，全球最大銅箔供應商長春石化集團，正積極跨足通用型機器人開發，2025年將有第一階段成果。

中鼎奪AREA三大獎 總裁余俊彥獲負責任企業領袖獎

亞洲永續指標大獎「2024亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, ...

華航「台北西雅圖」7月14日開航 首度與桃捷合作彩繪列車

華航（2610）首次與桃捷合作推出彩繪列車，「華航直飛西雅圖彩繪列車」，目的就是響應華航將於7月14日開航台北-西雅圖直...

新北6月房市交易移轉棟數減少近兩成 「這區」跌最多

新青安政策近期引熱烈討論，房市情況也持續引發關注，新北地政局今公布6月房市交易移轉棟數，其中以板橋、淡水、三重等地減少最...

星宇航空插旗越南第四個航點「富國島」 7月1日正式啟航

星宇航空（2646）1日正式插旗越南第四個航點「富國島」，每周五班往返，提供嚮往海島度假的旅客免簽證新航點選擇。首航班機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。