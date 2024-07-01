中鼎奪AREA三大獎 總裁余俊彥獲負責任企業領袖獎

亞洲永續指標大獎「2024亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）獲獎名單出爐，中鼎集團以「地球永續的把關者」自許，積極發揮永續工程影響力，傑出績效從19國300多個專案脫穎而出，榮獲「綠色領導獎」及「企業永續報告獎」肯定；余俊彥總裁更以傑出的領導能力及永續經營績效，獲頒「負責任企業領袖獎」殊榮。頒獎典禮6月28日在越南胡志明市舉行，中鼎集團李銘賢執行長及何麗嫺永續長代表出席接受表揚。

本獎項由「亞洲企業商會」（Enterprise Asia）」舉辦，以表彰實踐永續發展的企業為宗旨。中鼎是「臺灣第一、全球百大」的國際級統包工程集團，近年因應ESG及淨零趨勢，在余俊彥總裁帶領下，全球超過8千位同仁積極實踐「全員ESG」，以核心專業為地球永續作好把關，並透過綠能、智能技術的結合，為客戶提供最先進的永續解決方案，同時攜手全球合作夥伴打造低碳供應鏈、協助業界綠色轉型，在全球打造無數兼顧經濟與環境的「綠色工程」，助力世界往更美好、更永續的方向前進。

中鼎自2008年發行CSR企業社會責任報告書並通過第三方查證，是臺灣工程服務業最早投入非財務資訊揭露的公司，深化創新ESG的績效，深獲國內外評比機構肯定，包括：連續9年入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場成分股，並於2024年蟬聯標普全球永續年鑑Top 1%最高榮譽、全球營建工程業第一；連續7年獲臺灣企業永續獎（TCSA）十大永續典範獎；獲國家級永續最高榮譽行政院「國家永續發展獎」；8度名列證交所公司治理評鑑Top 5%；並獲摩根士丹利（MSCI）ESG 評等、CDP碳揭露領導等級、《遠見》雜誌ESG企業永續獎、《天下》雜誌永續公民獎、DEI多元共融願景獎等肯定。

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