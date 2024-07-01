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華航「台北西雅圖」7月14日開航 首度與桃捷合作彩繪列車

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華航首次與桃捷合作推出彩繪列車，「華航直飛西雅圖彩繪列車」。圖／華航提供
華航首次與桃捷合作推出彩繪列車，「華航直飛西雅圖彩繪列車」。圖／華航提供

華航（2610）首次與桃捷合作推出彩繪列車，「華航直飛西雅圖彩繪列車」，目的就是響應華航將於7月14日開航台北-西雅圖直飛航班。華航也加碼舉辦拍照打卡抽獎活動，只需依活動辦法拍攝「華航直飛西雅圖彩繪列車」照片，在7月31日前於華航Facebook官方粉絲頁活動貼文完成投稿，就有機會獲得超級好禮，包含台北-西雅圖經濟艙來回機票、西雅圖首航禮及華航限量永續救生衣包等豐富獎品。

華航1日指出，看好通勤及出國人潮，華航首次與桃捷合作彩繪列車，「華航直飛西雅圖彩繪列車」以漸層紫色天幕為基底，由甜美專業的空服員帶領旅客遊覽西雅圖最受歡迎景點，包含太空針塔、大摩天輪、派克市場、雷尼爾山及流行文化博物館等，打造最美的捷運列車。車廂內也極具設計巧思，從車廂內地貼到窗貼都呼應列車外觀的紫色視覺，營造出身臨其境的浪漫氛圍，讓乘客提前感受西雅圖的城市魅力。即日起至7月31日期間限定推出，邀請乘客一同沉浸在西雅圖的魅力之中。彩繪列車將於桃園捷運普通車路線運行，從A1台北車站到A22老街溪站。

另外，為歡慶西雅圖直飛，華航加碼舉辦拍照打卡抽獎活動，只需依活動辦法拍攝「華航直飛西雅圖彩繪列車」照片，在7月31日前於華航Facebook官方粉絲頁活動貼文完成投稿，就有機會獲得超級好禮，包含台北-西雅圖經濟艙來回機票、西雅圖首航禮及華航限量永續救生衣包等豐富獎品，詳細活動辦法請鎖定華航Facebook官方粉絲頁。

華航深耕北美市場，目前共飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等五大城市，其中獨家直飛安大略，隨西雅圖航線啟動，華航美洲航網將擴大至六個直飛航點，每周總計超過四十班次往返美加地區，提供無論商務或是旅遊更多方便快捷的選擇。

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