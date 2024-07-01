新北6月房市交易移轉棟數減少近兩成 「這區」跌最多
新青安政策近期引熱烈討論，房市情況也持續引發關注，新北地政局今公布6月房市交易移轉棟數，其中以板橋、淡水、三重等地減少最多，其中板橋與上月相比減少206棟；就交易案件量來看，減少最多的也是板橋，相較上月減少197件。
地政局說明，今年6月房市交易移轉棟數共計5369棟，較上個月減少1267棟，減少幅度19.09%。其中交易移轉棟（戶）數以板橋區、淡水區、三重區減少較多，與上個月相較分別減少206棟、156棟、149棟，分析原因是因本月份新成屋及中古屋移轉棟（戶）數均有減少所致。
地政局指出，以交易案件量來看，新北市今年6月交易件數為5629件，較上個月減少1201件，減少幅度17.6%。其中減少最多件的是板橋區197件，其次為三重區減少149件，新店區減少138件。民眾若想了解各區本月及上月買賣成交案量之情形，可至新北不動產愛連網查詢。
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