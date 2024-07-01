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晶鑽、新氧科技達成戰略合作 簽定區域代理協議

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶鑽（6815）近日透過子公司與中國大陸新氧科技達成戰略合作，簽定區域代理協議，建立正品合規生態，合作推動全方位賦能醫美醫療教育、培訓認證、防範非法「黑醫美」機構及其帶來的醫療糾紛。

晶鑽生技表示，推估中國大陸顏值經濟市場規模明年將超過3,500億元。隨大陸消費者的需求將逐步釋放，在未來一段時間仍將保持超10%的增速。新氧與晶鑽生醫的發展戰略將從醫美產業互聯網平台加速品質醫美的進程。

據新氧統計，2023年，大陸輕醫美市場規模可達到1,461億元，輕醫美消費占醫美消費總額的80.8%，較2022年增長了5.8%，較2017年增長了117%。預計到2030年，輕醫美行業市場規模將達到4,157億元，是手術類醫美的近兩倍。新氧與晶鑽生醫的戰略合作價值在於確保技術實力和安全保障能力。同時，落實資格認證制度，確保具備專業知識技能，推動安全有效的服務。

晶鑽生醫今年以來營運穩健成長，在獨家引進韓國KL全台最高功率超皮秒雷射PICO-K的貢獻下，日前公告的5月單月營收達9,455萬元，年增108.8%，創歷史單月新高；累計前五月營收3.02億元，年增28.29%。董事長賴柏如表示，今年將在現有的基礎上，持續進行新產品研發、增加代理品牌數量，同時積極強化國內外策略聯盟合作，樂觀看待全年營收與獲利有機會再創新高。

消費 營收 生技 醫美

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