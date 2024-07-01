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三連發！增加至4條航線 台灣虎航接力開航東北亞

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航自1日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線。 左2起為交通部觀光署東京辦事處主任鄭憶萍、台虎商務長兼發言人許致遠、台虎日本品牌大使內田理央、中部國際機場營業推進本部長永江秀久等貴賓們共襄盛舉。圖／台灣虎航提供
台灣虎航自1日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線。 左2起為交通部觀光署東京辦事處主任鄭憶萍、台虎商務長兼發言人許致遠、台虎日本品牌大使內田理央、中部國際機場營業推進本部長永江秀久等貴賓們共襄盛舉。圖／台灣虎航提供

看好中臺灣的旅遊市場潛力，台灣虎航-創（6757）自1日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線，台中出發的航線也從台中-澳門1條航線，大幅度增加至4條航線，為中臺灣出發的飛航版圖開拓至深受國人喜愛的東北亞航線。

為慶祝台中-名古屋為3條航線中的頭香航線，且台灣虎航更是首家同時提供桃園、台中、高雄飛航中部機場的航空公司。搭乘今日從台中出發至名古屋的首航旅客皆可獲得限定首航明信片和紀念貼紙乙份外，還有超萌網紅虎將及虎妞們於臺中國際機場的候機室和首航旅客合影紀念。

另外，中部機場也特別舉辦灑水儀式迎接首航班機的到來，台灣虎航商務長兼發言人許致遠更親赴中部機場參與首航儀式，包括台灣虎航日本品牌大使內田理央、交通部觀光署東京辦事處主任鄭憶萍、中部機場、愛知縣和名古屋市皆有代表親自到場祝賀、共襄盛舉，一同見證這喜悅又值得紀念的一刻。而後續搭乘2日台中-東京成田和3日台中-釜山的首航旅客，同樣可獲得限定首航明信片作為紀念小禮。

台灣虎航商務長兼發言人許致遠表示，「臺中國際機場和日本中部機場，各自作為中臺灣和日本中部地區的重要對外門戶，更讓台中-名古屋這條航線的開航別具意義。而除了名古屋航線從台灣北中高的機場都有飛航外，2日台中-東京成田開航後，東京成田航線也將是北中高都可出發，相信不管是對於國人或是日籍旅客，都可以享有更彈性多元的旅程規劃選擇！」

台中-名古屋航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT778，每周一、五的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT779，每周周一、五的下午16:45自中部機場起飛。

台中-東京成田航線開航初期，每周營運三班，去程航班編號IT790，每周二、四、日的上午8:20自台中機場起飛；回程航班編號IT791，每周周二、四、日的下午13:40自東京成田機場起飛。

台中-釜山航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT8636，每周三、六的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT8637，每周周三、六的下午16:10自金海機場起飛。

中部國際機場舉辦灑水儀式迎接首航機。圖／台灣虎航提供
中部國際機場舉辦灑水儀式迎接首航機。圖／台灣虎航提供
旅客們興奮地和虎將及虎妞們拍照留念。圖／台灣虎航提供
旅客們興奮地和虎將及虎妞們拍照留念。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 名古屋 日本 東京 機場 航線

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