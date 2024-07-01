486團購攜手 LG採低月租方式推出「家電租賃服務」
國內電商發展越來越成熟，業務多元化，面對境外電商壓境和品牌跨足線上銷售的多重挑戰，486團購宣布推出「以租代買」，強化競爭力。
486團購指出，家電租賃服務在日、韓行之有年，多以複用品和短租為主，但在台灣尚未盛行。486團購和知名品牌LG強強聯手在台灣推出家電租賃服務，搶攻「以租代買」消費市場。萬元高級家電「全新機」每月最低不到千元就能擁有，租賃期間享原廠保固和到府清潔保養，租約期滿家電直接歸租戶擁有。新制度採免押金、低月付的方式，例如以費用較高的冷氣來說，最低每月僅需支付670元租金，就能享用全新冷暖空調。
486團購指出，目前市面上出租家電多以複用品為主流，會租到用過的機器，不少人對於衛生和機器效能有疑慮，洗乾衣機、冷氣、空氣清淨機等和衛生有關的品項更是消費者關注的產品。486團購指出，租賃服務只提供全新機，租期間享有原廠保固和專業技師到府清潔保養，空氣清淨機的濾網等耗材也都是免費更換。租期屆滿這台機器就歸租戶所有，不需再另外付費買斷。
486團購也持續加速全台拓點和虛實整合腳步。今年預計於桃園和台南再開出兩家店面，將全台據點推進至六家。新增實體店將全面改為自購資產，現有店面租約到期後也將改採自購模式並進行大規模升級，優化消費者購物體驗和傳達品牌永續經營的決心。
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