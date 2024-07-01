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越南和發高爐廠1日熱軋新價 每公噸跌14美元

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
越南和發高爐煉鋼廠1日下午開出熱軋新價，每公噸約下跌14美元，報價CFR552至554美元。圖／本報系資料庫
越南和發高爐煉鋼廠1日下午開出熱軋新價，每公噸約下跌14美元，報價CFR552至554美元。圖／本報系資料庫

越南和發高爐煉鋼廠1日下午開出熱軋新價，每公噸約下跌14美元，報價CFR552至554美元。和發6月開出熱軋每公噸跌10美元，7月再跌，鋼市持續低潮。

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