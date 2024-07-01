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插旗越南第4個航點 星宇航空「戀夏富國島」7月1日正式啟航

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空1日正式插富國島，每周五班往返，提供嚮往海島度假的旅客免簽證新航點選擇。圖／星宇提供
星宇航空1日正式插富國島，每周五班往返，提供嚮往海島度假的旅客免簽證新航點選擇。圖／星宇提供

旅客們久等了！星宇航空（2646）1日正式插旗越南第四個航點「富國島」，每周五班往返，提供嚮往海島度假的旅客免簽證新航點選擇。首航班機JX705於下午15:00啟航，在近兩百位旅客的見證下完成灑水儀式，預計於下午17:55抵達富國島。

首航活動搭配與VOGUE共同企劃的「戀夏富國島實境」主題，星宇航空特別在候機室打造超時尚放大版VOGUE雜誌，讓旅客解鎖最閃耀的封面女郎及男神成就，延續戀夏富國島首航班機從報到開始就充滿Love in the air的粉紅泡泡氛圍，星宇航空也邀請旅客一同進行「Kiss cam拍立得」遊戲。此外，為使旅客安心打包行李度假並享受海島艷陽，星宇航空貼心地準備SNOOPY富國島聯名收納包做為首航禮，並與合作夥伴雅詩蘭黛集團精心挑選雅詩蘭黛全新「全能高效防曬隔離乳SPF 50+ PA++++」，最高防曬級別協同天然植物萃取，溫和有效地強化肌膚健康屏障，快速修護肌膚彈性流失損傷，輕盈質地好吸收不黏膩，讓旅客在富國島防曬毫不費力。

眾所期待的「戀夏富國島」實鏡秀人選今日首度亮相，身高183公分的浩恩目前在美國主修Music Performance，除了曾是位日本職籃球員還是位小提琴家，他表示當初看到星宇舉辦的富國島實境活動覺得非常酷，從未想過自己會錄取，這是自己第一次到越南旅遊，相當期待！來自台大法律系的氣質美少女珈儀則笑說：「自己很喜歡看配對節目，想藉由活動體驗以第三人稱角度審視自己與異性交流的過程」。五位實境秀人選於登機前，一同在主題背板前拿著特別準備的拍照道具合影留念，現場氣氛相當熱絡歡樂。

本次入選的三男兩女將搭乘星宇航空首航班機JX705飛往有著有東方威尼斯之稱的富國島共度五天四夜，究竟來自不同背景及個性的大家將擦出什麼樣的曖昧火花呢？而富國島又有哪些適合情侶約會的私房景點？敬請持續鎖定星宇航空官方社群平台搶先直擊最新、最獨家的花絮行程，而眾所期待的「戀夏富國島實境」節目則將於8月中旬同步在星宇航空、VOGUE Taiwan及GQ Taiwan三方YouTube平台首播。

首航禮物-SNOOPY富國島聯名收納包及雅詩蘭黛「全能高效防曬隔離乳SPF 50+ PA++++」。圖／星宇提供
首航禮物-SNOOPY富國島聯名收納包及雅詩蘭黛「全能高效防曬隔離乳SPF 50+ PA++++」。圖／星宇提供
星宇航空1日正式插旗越南第四個航點「富國島」。圖／星宇提供
星宇航空1日正式插旗越南第四個航點「富國島」。圖／星宇提供
星宇航空富國島首航班機JX705在近兩百位旅客的見證下完成灑水儀式。圖／星宇提供
星宇航空富國島首航班機JX705在近兩百位旅客的見證下完成灑水儀式。圖／星宇提供

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