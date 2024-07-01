獨／航空貨運亞洲北美急單每公斤漲5成 飆上新台幣455元

AI強勁需求，最近航空貨運價格衝出疫情期間新高價，亞洲-北美急單價格每公斤來飆上新台幣455元，漲幅達5成。航空業界也表示，最近需求旺到有貨沒有艙位，航空公司現在對於未售出的艙位都全面惜售，沒有先預定好艙位臨時搶時效趕出貨，只有付高額的運費；國內的華航（2610）、長榮航（2618）第3季業績有望受惠於航空貨運價格大好加持。

航空業者不諱言的指出，疫情期間亞洲-北美的平均運價約在250-350元的區間，一度因為疫情嚴重，各種居家辦公需求增加，再加上緊急的醫療防護用品需求，航空貨運最高出現1公斤500元天價；現在沒有疫情，市場全面回到疫情期間的價格，首先，多少受到紅海危機急單轉單，其次AI龐大的需求出籠，航空貨運近日急單價格衝上每公斤455元，而且以現在市況來看，下半年供給更吃緊，航空貨運的價格波動幅度會相當大。

國內知名的航空物流業者指出，很多客戶都覺得很奇怪，為什麼航空客運已經全部恢復，機腹載貨加入後，航空貨運在旺什麼；其實，道理很簡單，AI的空運出貨需求來的相當急，伺服器相關的體積大，占的空間大，而且現在出貨的伺服器都是高階產品，推估價格都是過去2、3倍，只要能出順利趕工出貨，航空貨運漲格漲20%、30%絲毫沒有影響。

日前長榮航空總經理孫嘉明就指出，黃仁勳旋風過後，AI出貨需求擠爆航空貨運市場，亞洲區出口到北美的伺服器數量急速增加，再加上電商的需求量也很大，航空貨運的價格持續攀升當中。

7月1日起航空運價格全面大漲，亞洲到西岸每公斤來到台幣300元，亞洲到東岸價格為310元，加拿大等地320元，隨著北美線貨運價格大漲，歐洲線的價格也著上揚，歐洲線現在必須仰賴機腹載貨，每公斤也來到台幣190-200元。

華航運氣非常好，配合機隊汰舊計畫，持續引進777F貨機，今年6月25日交一架新機，7月1日另一架新機會飛抵台灣加入機隊行列，預計8月完成最後1架交付，未來將以10架777F及8架747-400F共18架全貨機的規模，搭配全線客機腹艙運能，優化貨運營運效益。

長榮航空今年上半年有1架777貨機交機，2026年起陸續執行3架777-300ER改裝為貨機。長榮航空疫情後全面強化經營韌性，重新檢視機隊規劃，再加上看好航空貨運市場長期需求，擴大航空貨機的布局，今年上半年長榮航第9架777F貨機將加入營運，成為推升營收成長的新動能。