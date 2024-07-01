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暑假開跑旅行社迎旺季 燦星旅、旅天下包機拚業績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

暑假開跑，親子旅遊進入旺季，旅行社股迎大單。燦星旅（2719）1日表示，啟動與台灣虎航合作的暑期包機計畫，將從台中出發直飛日、韓，合計62趟次、超過5000個座位數。旅天下（6961）同樣看好暑假商機，獨包台灣虎航直飛日本北海道函館、東北花卷，並於7月12日至15日參加台北國際夏季旅展，祭出優惠價格搶市。

近來受惠日圓貶勢、台日包機航線增加等因素，台人遊日屢創高峰。據日本觀光局統計，今年1至5月訪日外國客總數為1,464萬人次，較去年同期成長七成，當中台灣遊客排名第三，比去年同期增加近七成四。

旅天下觀察，隨著各國訪日遊客激增，衍生熱門觀光景點大排長龍、諸多寺廟神社的參觀費調漲、住宿費用上漲等因素，使得旅客開始傾向走訪日本二、三線城市，並拉長旅遊天數，尤其今年旅天下包機直飛東北花卷、北海道函館，賣況持續熱銷，訂單能見度已達明年第1季。

此外，旅天下表示，疫後旅客喜好逐漸走向分眾，M型化市場趨於明顯，為順應潮流，過往主打與低成本航空配合、高CP值產品的旅天下，將挺進高端市場，推出每人約20萬元的「歐洲維京河輪13日」商品，及每人約58.9萬元的「法國頂級龐洛郵輪賞極光15日」，搶攻奢華慢旅商機。

燦星旅表示，夏日正值旅遊旺季，台灣遊客對日韓旅遊的熱情持續高漲。此次與台灣虎航攜手合作包機，台中出發直飛日韓，包括於7月1日台中清泉崗機場迎來直飛名古屋的開航，隨後7月2日飛往東京，7月3日前往釜山，均全數滿載。名古屋與東京的雙樂園行程，尤其釜山的美食與文化之旅，獲市場青睞。

燦星旅此次暑期包機飛日本名古屋，每周兩班，共計18班、1,620席，飛東京每周三班、共計26班、2,340席，飛韓國釜山，每周三、六出發，共計18班、1,296席。燦星旅表示，7、8月航班目前僅剩少量餘位，準備暑假出遊可選暑假晚鳥優惠專案。

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