為中華健兒加油 央行券幣數位博物館推「體育大觀園」線上特展

為充實中央銀行券幣數位博物館內容，增加其知識性與教育性，央行於該網站「虛擬展覽館」項下，推出線上主題特展；今年全球最大體育盛事為法國巴黎奧運，為共襄盛舉，央行特別籌劃「體育大觀園」線上特展，引領大家進入精彩的體育世界，同時為中華健兒加油。

央行指出，該展區分為「奧運殿堂」、「運動與競技」和「體育場館及運動員」等三個單元，透過50件鈔券及硬幣展件，見證歷年奧運盛典及運動賽事，認識著名體育場館，同時瞭解傑出運動員勇敢逐夢，躍然於鈔紙及硬幣上的精采事蹟。

一、奧運殿堂：展示歷屆奧運主辦國或參賽國所發行的券幣，設計中蘊涵各國文化特色與精神，更可欣賞競賽選手在奧運殿堂的英姿，演繹力與美的完美結合。例如，希臘發行的雅典奧運2歐元硬幣，刻有著名的擲鐵餅者雕像，象徵古希臘藝術和運動精神。

二、運動與競技：透過本展區探索各國傳統運動，展件中包含各國際賽事主辦國與參賽國所發行的券幣，亦可瞭解各國對體育競技的重視。例如，我國在2001年主辦第34屆世界盃棒球錦標賽，央行特發行紀念銀幣，圖案結合選手奮力揮棒英姿和玉山主峰，展現全民對棒球運動的凝聚力與象徵臺灣堅毅精神。

三、體育場館及運動員：本展區透過鈔券和硬幣圖案，介紹各國體育場館及傑出運動員。例如，卡達面額22沙烏地里亞爾紀念鈔，圖案是2022年世足賽決賽場館－路薩爾足球體育場；芬蘭1986年發行的10馬克鈔券，正面圖案為長跑運動員帕沃·魯米(Paavo Nurmi)，被譽為「芬蘭飛人」。

民眾可隨時於本網站觀賞瀏覽，跨越時空與國度限制，藉由本特展的鈔券和硬幣，一同進入精彩的「體育大觀園」，揮灑熱情，感受熱血澎湃的體育魅力；未來央行除繼續增補充實本博物館網站內容外，並將不定期推出各類主題特展，以饗社會大眾。 芬蘭1952年第15屆赫爾辛基奧運紀念銀幣。圖／中央銀行券幣數位博物館提供

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