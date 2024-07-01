泰宗攜奈捷生技進軍NGS實驗室建置 搶攻高階檢測商機

泰宗（4169）1日宣布，與奈捷生技公司簽訂合作契約，將結合雙方優勢，針對目前未滿足的NGS檢測實驗室需求，共同協助醫院建置「實驗室開發檢測（LDTS）」實驗室、及次世代基因定序（NGS）相關檢測項目認證，開啟精準醫療產業的新商業模式。

泰宗總經理王雅俊表示，「建置精準醫療在醫院，檢體不再外送」，不僅能讓病人負擔得起，醫院也能提供高品質的服務量能及長期穩定的營運。此舉不僅能在醫院內直接完成符合國際規格的基因檢測服務，達到精準的個人化診斷與治療，更能大幅降低檢測費用，透過核心優勢為病患帶來最大利益，創造多贏效益。

王雅俊表示，NGS納入健保給付必須是「區域級以上醫院」或「癌症診療品質認證醫院」，以及通過衛福部核定的LDTS才有資格執行相關檢測服務，但目前符合的醫院有限，多是由醫院委託擁有LDTS實驗室或NGS設備的生技公司執行業務，採用國外進口的檢驗試劑與設備，高達十萬的檢驗費用因此常居高不下。

此外，由於健保採取基本檢測定額給付，民眾若要增加檢測項目仍需自付差額，對病患來說還是一筆不小的經濟負擔。

王雅俊指出，泰宗與奈捷的策略合作，將以奈捷旗下的iNA次世代定序精準醫療解決方案（INVISION Precision Medicine），做為LTDS實驗室的一站式解決方案，同時借重泰宗在國內近100%醫院通路覆蓋率，以及擁有NGS檢測項目通過LTDS實驗室認證的成功經驗，推廣並導入全台逾480家醫院使用，協助醫院建置整套NGS精準醫療檢測系統。

當醫師依病患需求提供檢測建議後，即可在院內完成一系列程序，包括DNA萃取與純化，使用符合健保給付的癌症基因檢測試劑（涵蓋14種實體腫瘤和5種血液腫瘤）的套組進行NGS建庫定序，並通過iNA Reporter生物資訊報告系統進行資料庫比對與自動化判讀分析，再到醫院內部通過簽署報告系統，透過嵌入式系統取代原本需要大量高階人力與複雜且昂貴的委外第三方檢測。

此建置方案不僅縮短病患等候報告的時間，且讓醫師可及時制定更精準的治療方案，並確保擁有完善的品質規範，更促進了與患者之間的長期醫病關係，因許多患者需要持續的追蹤和更精準的治療方案。

奈捷生技是一家專注於嵌入式精準醫療解決方案的企業，2022年獲選英國NHS全球醫療技術解決方案的亞洲企業，並與英國政府創新製程中心CPI策略合作執行Eureka Globalstars跨國CDMO計畫。

2023年，奈捷受邀參與歐盟精準醫療培訓計劃；今年，更與歐洲頂尖醫學中心阿姆斯特丹大學醫學中心（Amsterdam UMC），共同執行由比爾·蓋茨資助的阿茲海默病藥物發現基金會（The Alzheimer's Drug Discovery Foundation, ADDF）支持的阿茲海默病血液檢測臨床計劃。

為了加強國際合作並拓展全球影響力，奈捷在荷蘭設立了子公司與美國設立展示據點，實際落地推動多元的國際策略合作，致力擴張其在全球醫療健康領域的影響力。

王雅俊表示，奈捷iNA癌症基因DimerOff試劑和嵌入式精準醫療解決方案之技術含量高，產品定位與價格在市場上都占有一定的競爭優勢，加上許多醫院都已有Illumina的NGS定序設備，只需新增或升級自動化NGS樣本前處理、自動化建庫等流程方案與iNA Reporter生物資訊報告系統，加上自動化設備可大幅優化傳統耗時費力的人工監控與複雜處理模式，大幅有效降低整體的NGS檢測成本與提高流程品質。目前已有多家醫院正在建置中，正持續進行談洽，預計第3季可望展現初步效益。

依衛福部資料顯示，NGS納入健保給付，預估每年有超過2萬名癌友受惠，預算規模約3億元。NGS納保不僅帶動高階基因檢測需求激增，更加速從預防、診斷、治療到追蹤的整體產業鏈發展，擴大台灣的高階檢測市場規模，也代表台灣正式進入個人化精準醫療時代。

泰宗繼今年5月通過衛福部LDTS認證，取得兩項全球首創B肝肝癌術後復發追蹤檢測項目，如今再攜手奈捷進軍精準醫療分子檢測實驗室LDTS建置市場，亦有助推廣旗下的「凱玫樂肝癌嵌合DNA檢測」及「凱玫樂肝癌游離嵌合DNA檢測」服務項目，加速布局精準醫療領域，搶攻龐大的高階檢測商機，擴大未來營收成長動能。

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