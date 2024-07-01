環泥率先台灣室內裝修建材市場 石膏板首獲碳標籤認證

環泥（1104）1日宣布，台灣在地生產、市占率最高的隔間建材「環球石膏板」通過環境部審查，領先其他相關產品取得碳標籤認證，揭示產品碳排量，展現其對於綠色消費、責任生產及永續發展的承諾。

環泥旗下品牌環球石膏板已在台深耕超過30年，致力於使用在地原料與回收再生技術打造循環經濟產品，以防火、隔音、耐震、防潮、抗水，以及依建築技術法規規定進行整體系統設計的特點，建立相當口碑。環球石膏板不僅以卓越性能與品質受到市場肯定，更以友善環境的理念獲得消費者信賴。

環泥指出，碳標籤又稱碳足跡標籤，也可稱為碳排放標籤，其功能用以揭示產品從原料取得、生產製程、銷售配送到用戶端以及廢棄回收階段的生命週期中，所有累積溫室氣體換算成二氧化碳當量的總和。

環球石膏板獲得環境部頒發的碳標籤認證，顯示企業在產品生命週期內採取多項減碳措施，並針對碳排放數據進行精確測量和披露。綠色永續消費意識當前，取得碳標籤意味企業主動走向消費者，品牌推動永續發展，同時展現其產品技術與革新之處。

環球石膏板廣泛應用於各項建築場域，包括住宅、醫院、飯店、商業辦公大樓與廠辦等，著名案件有台北101大樓、台中歌劇院、W Hotel、台積電廠房、高雄展覽館、高雄車站。環球水泥目前也持續開發以石膏板輕隔間系統為中心的相關建材提供給消費者環保，減碳又施工高效率的產品組合。