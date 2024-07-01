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7月桶裝瓦斯價格不調整 中油：回補過去吸收漲幅

中央社／ 台北1日電
中油今天宣布，明天凌晨零時起，7月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。圖／中油提供
中油今天宣布，明天凌晨零時起，7月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。圖／中油提供

中油今天宣布，明天凌晨零時起，7月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油表示，液化石油氣類價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依公式計算結果，7月份液化石油氣每公斤應調降0.3元，但為配合政府穩定物價政策，尚未調足吸收金額每公斤達15.5元，因此113年7月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額。

至於未回補得吸收金額每公斤15.2元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

中油公司 液化石油氣 物價

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