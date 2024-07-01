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通路首次得獎 家樂福內湖店榮獲第九屆國家環境教育獎

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
家樂福示意圖。圖／聯合報系資料照片
家樂福示意圖。圖／聯合報系資料照片

家樂福獲得第九屆國家環境教育獎，家樂福內湖店於去年獲選台北市民營企業組特優獎後，在台北市輔導下，再度參與跨縣市複審及決審，並獲得第九屆國家環境教育獎民營事業組優等，是台灣首次有通路入圍並獲獎。

家樂福永續長蘇小真表示，很開心家樂福的努力被更多人看見，也感謝台北市政府輔導協助以及諸多評審委員的指教，身為面對眾多生產者與消費者重要利害關係人，家樂福看見生產者面臨的轉型困境，消費者面對永續消費的痛點，政府推動政策上的挑戰，如何讓資訊透明化及提供更容易的實踐路徑將是重要關鍵。

國家境教育獎評審團也特別表揚家樂福首創開設全臺第一家家樂福影響力概念店，以多元議題打造裸賣示範賣場，實物捐贈，或推動從i開始商品等計畫，且為建立完善循環經濟模式，積極與產業界及食物銀行相結合，以「友善農業、減塑、反浪費」議題打造永續生態圈，並透過與生活關係密切的商品，積極推廣食農教育與環境守護工作。

家樂福表示，從2018年開始推動食物轉型計畫，去年更於全台門市啟動「從i開始，我就是影響力」活動，希望讓消費者透過雙標合一價格牌改變就能知道如何讓地球愈買愈好，有永續理念的供應商也可以得到更多支持，進而帶動永續商品的銷售。另外針對轉型中會面臨到的利害關係人衝突，透過從i開始的永續運動，希望大家可以從自身做起去創造改變。未來也會以家樂福內湖店的成功案例為典範持續努力，讓全台門市都成為最佳的永續教育場域。

家樂福 消費 食物銀行 食農教育

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