SinyiCare十大守護服務保障 信義房屋資訊透明好安心

資訊透明是健全房市的重要指標，也是保障買賣雙方的重要關鍵，信義房屋推出SinyiCare十大守護服務保障，其中訴求資訊透明的即時最新行情、產權調查服務，讓買方可以獲得充分的房屋行情與相關資訊，賣方也能在售屋過程中，獲得信義房屋的一條龍服務，購售屋過程讓客戶最安心。

信義房屋表示，自2004年首推「合理交易透明化制度」，主動提供成交行情供買賣雙方定價及購買參考；直至今日，信義房屋主動提供即時最新實價登錄行情，讓買賣雙方在市場行情資訊不斷更新的狀況下，可便利獲得最新資訊，將資訊落差降到最低，了解市場變化與單總價行情。

而產權調查可協助賣方調查完整房屋，並讓買方全面了解房屋現況。信義房屋表示，信義房屋是全台最早推出不動產說明書的房仲公司，產權調查更是優於業界獲得ISO9001國際認證，進行嚴格標準認證調查流程，並紀錄完整資訊，減少買賣雙方後續衍生的糾紛，也曾獲第七屆國家品質優良案例獎。

信義房屋表示，不動產說明書裡會詳細載明謄本產權基本資料，包括建物用途、面積、建材、建築完成日等，還有土地使用分區與特殊屋況和環境，消費者可從不動產說明書中了解房屋是否曾發生凶殺、自殺或其他非自然死亡的狀況；此外，包括房屋是否有傾斜、輻射、海砂、鋼筋外露、蟲害蛀蝕的情形，也能從中掌握。

信義房屋表示，SinyiCare十大守護保障服務包括訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求創新科技的 DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求保障服務的履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障、高氯離子保障，高輻射保障、凶宅保障，解決消費者購屋可能遇到的疑難雜症與風險，為業界保障最完善。

「你的房屋，信義在乎」信義房屋表示，創立40多年來，始終重視客戶的需求，因此推出 SinyiCare 十大守護服務保障，強調對客戶的心意，對於賣方來說，委託給信義房屋賣屋，服務一條龍，安全又省事，而對於買方而言，在找家的過程中，信義房屋全程陪伴，售後保障讓買方很安心。