大台北瓦斯慶60歲！重量級大老齊亮相 吳東進提3大願景

大台北瓦斯（9908）今年邁入第60周年，以「光輝照耀一甲子、邁向綠能減碳新紀元」為主題，1日在台北艾美寒舍酒店舉辦「大台北瓦斯60週年慶活動」。包含金融界、醫界、能源業界等各大產業界重量級人物集體出席，場面十分熱鬧，而大台北瓦斯董事長吳東進也提出他對於綠能減碳、氫能發展的三大願景。

大台北瓦斯今日舉行60周年慶活動，現場冠蓋雲集，包含前央行總裁彭淮南、三三會理事長林伯豐、工總名譽理事長許勝雄、台泥董事長張安平等人皆親自出席。另外，新光家族也共襄盛舉，包含台新金控董事長吳東亮、新纖董事長吳東昇，以及三代的新光金董事吳欣儒、大台北瓦斯副董吳昕東、台新銀行、人壽董事吳昕豪等皆出席活動。

吳東進致詞時表示，早期台北市空汙嚴重，常常早上出門是白襯衫，回家時白領已經變灰領，大台北瓦斯引進了中油8,900卡路里熱量天然氣，自1971年起進行熱量變更作業，經歷17年將8萬多煤炭瓦斯用戶改為使用天然氣，啟業化工因此走入歷史，成為最早追求淨零碳排ESG的表現。

展望未來，吳東進提出三大願景，第一是支持氫能發展，氫能的發展，政府的大力支持是必要的條件。以韓國為例，韓國政府明訂氫經濟發展的法令，高補貼公私部門建設加氫站及購買氫能車，帶動整個產業鏈。2023年底，韓國已有310座加氫站、3萬3000輛氫燃料電池車（FCV）、250輛氫能巴士（FCB)上路。相較之下，台灣顯然落後。他呼籲政府加速推行「氫能」戰略計畫，全台25家瓦斯公司可以用天然氣轉換成氫氣，成為加氫站建置的尖兵團。

第二是熱電共生系統，日本在天然氣熱電共生系統上有顯著進展。日本已有50萬套以天然氣為原料的家庭用氫燃料電池設備（CHP），可進行熱電共生，提供熱水及發電，供應700瓦電力，熱交換效率達97％，降低50％碳排放，是節能減碳的雙贏設備。全台400萬瓦斯用戶將是我們推廣的對象。

同時也是新光醫院董事長的吳東進指出，第三是醫療院所節能減碳，全台灣有超過400家醫療院所，醫院是碳排和用電大戶，溫室氣體排放量占全國4.6%。瓦斯發電機的熱電共生系統既能產生電力又能產生熱能，提高能源利用效率，減少二氧化碳排放，降低醫院成本。新光醫院已決定採用1200KW瓦斯發電機熱電共生系統，投入5000萬建置，每年節省電費300萬，7年回本，且可以降低37.4%碳排放。我們希望推廣到全台的瓦斯公司及各個醫療院所，共同為地球永續努力。

吳東進表示，大台北瓦斯2023年度營運，由於天然氣使用量及用戶數增加，台北市餐飲業規模更突破2000億元，帶動公司營收及毛利大幅成長，營業收入達34.7億元，稅後純益12.2億元，每股盈餘2.32元，較2022年增加0.77元。今年配發1.2元現金股利，高於去年的1.1元，顯示公司穩健的經營與優良的財務狀況，未來也將繼續創造優良營運績效，並以守護工安，穩定供應為首要任務，也呼籲政府加速推行氫能關鍵戰略行動計畫，以及建置相關基礎設施，讓台灣迎頭趕上，躋身於國際氫能經濟行列。 大台北瓦斯今年邁入第60周年，三三會理事長林伯豐（左一）、工總名譽理事長許勝雄（左二）、大台北瓦斯董事長吳東進（右二）、及夫人許嫺嫺（右一）出席活動。圖／大台北瓦斯提供

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