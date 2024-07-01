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萌寵商機破140億！四月全國寵物店達8968間 較去年多出475間

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
年輕人養寵物取代生小孩；據財政部統計資料，截至今年4月止，全國寵物店家有8,968間、年增5%，較去年同期多出475間，整體銷售金額達141.9億元，較比去年同期多出7.18億元，凸顯在少子化下，萌寵商機無限。圖／台灣房屋集團提供
年輕人養寵物取代生小孩；據財政部統計資料，截至今年4月止，全國寵物店家有8,968間、年增5%，較去年同期多出475間，整體銷售金額達141.9億元，較比去年同期多出7.18億元，凸顯在少子化下，萌寵商機無限。圖／台灣房屋集團提供

年輕人養寵物取代生小孩；據財政部統計資料，截至今年4月止，全國寵物店家有8,968間、年增5%，較去年同期多出475間，整體銷售金額達141.9億元，較去年同期多出7.18億元，凸顯在少子化下，萌寵商機無限。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，營業場所開店設址，需參照各縣市的土地使用分區法規限制，以台北市土地使用分區管制自治條例，單純的寵物用品的銷售，歸類於一般零售業，開業限制較小，不過涉及寵物美容或寄養服務，在第三種住宅區則為附條件允許使用，需取得樓上、兩側住戶的同意書。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，過去較常有開店爭議的業種，多半是在住宅區開設餐飲業，在電和瓦斯使用上的居住安全顧慮，或人流噪音、環境衛生問題，較受鄰居排斥，也較多糾紛。

張旭嵐提醒經營者，開店選址要小心這三類情況，第一小心「使用分區不符」，在住宅區開店限制最多，像寵物美容、健身房或是獸醫診療機構，除了要臨八公尺以上道路，營業面積500平方公尺以下，並要求店面僅限於一樓或是地下一樓外，若是兩側和二樓都是住宅，還要取得這三戶所有權人的書面同意才能合法營運。

其次，要小心「違章建築或無產權登記」，許多人租用老舊公寓一樓店面，看上有增建空間可使用，不過包括無產權地下室，或是既有違建都屬於違規使用，就算這些雖然沒有立即報拆，但是只要營業用，則都會面臨檢舉報拆的可能。　　

第三，小心「違反社區規約」，有些社區依公寓大廈管理條例訂立之「規約」，排除特定營業項目，因此就算順利租用，也可能因管委會或鄰居干擾而無法開業，為避免投入裝潢後營業受到影響，租用前還是得再三確認避免踩雷。

寵物 少子化 財政部 零售業

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