7月限定 「華航直飛西雅圖彩繪列車」浪漫亮相

挑戰今夏最美捷運列車！「華航直飛西雅圖彩繪列車」今日首度亮相桃園捷運，即日起至7月31日期間限定推出，邀請乘客一同沉浸在西雅圖的魅力之中。彩繪列車將於桃園捷運普通車路線運行，從A1台北車站到A22老街溪站，為炎炎仲夏帶來浪漫愜意的捷運體驗。

看好通勤及出國人潮，華航首次與桃捷合作彩繪列車，「華航直飛西雅圖彩繪列車」以漸層紫色天幕為基底，由甜美專業的空服員帶領旅客遊覽西雅圖最受歡迎景點，包含太空針塔、大摩天輪、派克市場、雷尼爾山及流行文化博物館等，打造最美的捷運列車。車廂內也極具設計巧思，從車廂內地貼到窗貼都呼應列車外觀的紫色視覺，營造出身臨其境的浪漫氛圍，讓乘客提前感受西雅圖的城市魅力；車廂握把上也有小驚喜，笑臉可掬的華航空服員吸引乘客目光，讓通勤時光更添活力，一踏上列車就忍不住想拍照打卡。

為歡慶西雅圖直飛，華航加碼舉辦拍照打卡抽獎活動，只需依活動辦法拍攝「華航直飛西雅圖彩繪列車」照片，在7月31日前於華航Facebook官方粉絲頁活動貼文完成投稿，就有機會獲得超級好禮，包含台北-西雅圖經濟艙來回機票、西雅圖首航禮及華航限量永續救生衣包等豐富獎品，詳細活動辦法請鎖定華航Facebook官方粉絲頁。

為深植民眾華航直飛西雅圖印象，華航推出形象廣告影片「直飛西雅圖-想飛的心藏不住」，在華航官方Facebook、Instagram、YouTube等社群平台同步上線；同時也在台北捷運忠孝復興、南京復興推出大型廣告牆，透過多元的廣告宣傳，期待更多民眾搭乘華航A350-900豪華客機直飛西雅圖。

華航深耕北美市場，目前共飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等五大城市，其中獨家直飛安大略，隨西雅圖航線啟動，華航美洲航網將擴大至六個直飛航點，每周總計超過四十班次往返美加地區，提供無論商務或是旅遊更多方便快捷的選擇。 即日起至7月31日期間限定推出，「華航直飛西雅圖彩繪列車」浪漫亮相。圖／華航提供 只需依活動辦法拍攝「華航直飛西雅圖彩繪列車」照片，在7/31前於華航Facebook官方粉絲頁活動貼文完成投稿，就抽西雅圖來回免費機票。圖／華航提供 華航首次與桃捷合作彩繪列車，由甜美專業的空服員帶領旅客遊覽西雅圖最受歡迎景點。圖／華航提供

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